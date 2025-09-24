Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке - 24.09.2025
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке
Слова Владимира Зеленского не вызывают отклика даже среди западной аудитории, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:33+0300
2025-09-24T23:33+0300
нью-йорк
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского не вызывают отклика даже среди западной аудитории, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его выступления зал был наполовину пуст", — язвительно заметил Боуз.Он предположил, что причиной такого отношения стала усталость западных стран от постоянных требований украинского лидера.В понедельник Зеленский прибыл в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.
нью-йорк
сша
украина
нью-йорк, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, оон
Нью-Йорк, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН, В мире
23:33 24.09.2025
 
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке

Боуз: заявления Зеленского не находят отклика даже у Запада

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского не вызывают отклика даже среди западной аудитории, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его выступления зал был наполовину пуст", — язвительно заметил Боуз.
Он предположил, что причиной такого отношения стала усталость западных стран от постоянных требований украинского лидера.
В понедельник Зеленский прибыл в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.
Нью-ЙоркСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампООНВ мире
 
 
