"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке

"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке

2025-09-24T23:33+0300

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского не вызывают отклика даже среди западной аудитории, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его выступления зал был наполовину пуст", — язвительно заметил Боуз.Он предположил, что причиной такого отношения стала усталость западных стран от постоянных требований украинского лидера.В понедельник Зеленский прибыл в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.

