https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745633.html

"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского

"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского - 24.09.2025, ПРАЙМ

"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского

Владимир Зеленский намеренно толкает США и Европу к обострению конфликта с Россией ради собственных интересов, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T23:35+0300

2025-09-24T23:35+0300

2025-09-24T23:35+0300

в мире

запад

европа

сша

владимир зеленский

дональд трамп

оон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намеренно толкает США и Европу к обострению конфликта с Россией ради собственных интересов, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х."Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая, — полная чепуха", — отметил он.По мере ослабления обороны Украины НАТО оказывается в положении, из которого "нет выхода", подчеркивает Уотсон. Он считает, что Киев втягивает альянс в войну, обреченную на поражение.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, где провел встречу с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт.

https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745229.html

https://1prime.ru/20250924/evrosoyuz-862745071.html

запад

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, запад, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, оон, нато