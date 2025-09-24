https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745633.html
"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского
"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского
Владимир Зеленский намеренно толкает США и Европу к обострению конфликта с Россией ради собственных интересов, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:35+0300
2025-09-24T23:35+0300
2025-09-24T23:35+0300
в мире
запад
европа
сша
владимир зеленский
дональд трамп
оон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намеренно толкает США и Европу к обострению конфликта с Россией ради собственных интересов, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х."Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая, — полная чепуха", — отметил он.По мере ослабления обороны Украины НАТО оказывается в положении, из которого "нет выхода", подчеркивает Уотсон. Он считает, что Киев втягивает альянс в войну, обреченную на поражение.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, где провел встречу с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт.
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745229.html
https://1prime.ru/20250924/evrosoyuz-862745071.html
запад
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запад, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, оон, нато
В мире, ЗАПАД, ЕВРОПА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН, НАТО
"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского
Уотсон: Зеленский сознательно провоцирует Трампа и Европу на войну с Россией