"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского - 24.09.2025
"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского
2025-09-24
2025-09-24T23:35+0300
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намеренно толкает США и Европу к обострению конфликта с Россией ради собственных интересов, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х."Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая, — полная чепуха", — отметил он.По мере ослабления обороны Украины НАТО оказывается в положении, из которого "нет выхода", подчеркивает Уотсон. Он считает, что Киев втягивает альянс в войну, обреченную на поражение.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, где провел встречу с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт.
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намеренно толкает США и Европу к обострению конфликта с Россией ради собственных интересов, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.
"Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая, — полная чепуха", — отметил он.
По мере ослабления обороны Украины НАТО оказывается в положении, из которого "нет выхода", подчеркивает Уотсон. Он считает, что Киев втягивает альянс в войну, обреченную на поражение.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, где провел встречу с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт.
