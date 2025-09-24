https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862746131.html

"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Расходы Владимира Зеленского и его супруги во время однодневного визита в Австрию вызвали возмущение и в Европе, и на Украине, пишет издание "Последний бастион"."Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови", — говорится в статье.Данные стали известны благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент: выяснилось, что за однодневную поездку потратили 463 тысячи евро из бюджета. Сумма стала шоком для налогоплательщиков Австрии и позором для Украины. Среди расходов — аренда лимузина за 16 тысяч евро, кортеж из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, "семинар" Елены Зеленской за 21 тысячу евро, использование нескольких вертолетов и участие 600 полицейских.В 2024 году Украина получила бюджетный дефицит в 43,9 млрд долларов и продолжает рассчитывать на международную помощь. Однако новые пакеты помощи утверждаются все медленнее. Глава миссии МВФ Гэвин Грей отмечал, что со временем поддержка Киева будет сокращаться и стране придется искать внутренние источники. Зеленский же жалуется на нехватку средств на вооружение и задержки западной помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

