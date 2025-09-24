https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862746131.html
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского
Расходы Владимира Зеленского и его супруги во время однодневного визита в Австрию вызвали возмущение и в Европе, и на Украине, пишет издание "Последний... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:37+0300
2025-09-24T23:37+0300
2025-09-24T23:37+0300
австрия
украина
европа
владимир зеленский
мвф
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Расходы Владимира Зеленского и его супруги во время однодневного визита в Австрию вызвали возмущение и в Европе, и на Украине, пишет издание "Последний бастион"."Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови", — говорится в статье.Данные стали известны благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент: выяснилось, что за однодневную поездку потратили 463 тысячи евро из бюджета. Сумма стала шоком для налогоплательщиков Австрии и позором для Украины. Среди расходов — аренда лимузина за 16 тысяч евро, кортеж из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, "семинар" Елены Зеленской за 21 тысячу евро, использование нескольких вертолетов и участие 600 полицейских.В 2024 году Украина получила бюджетный дефицит в 43,9 млрд долларов и продолжает рассчитывать на международную помощь. Однако новые пакеты помощи утверждаются все медленнее. Глава миссии МВФ Гэвин Грей отмечал, что со временем поддержка Киева будет сокращаться и стране придется искать внутренние источники. Зеленский же жалуется на нехватку средств на вооружение и задержки западной помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745633.html
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745229.html
австрия
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, украина, европа, владимир зеленский, мвф, ес, в мире
АВСТРИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, МВФ, ЕС, В мире
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского
Последний бастион: Зеленский потратил €463 тыс. за один день визита в Австрию