Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862746131.html
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского
Расходы Владимира Зеленского и его супруги во время однодневного визита в Австрию вызвали возмущение и в Европе, и на Украине, пишет издание "Последний... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:37+0300
2025-09-24T23:37+0300
австрия
украина
европа
владимир зеленский
мвф
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Расходы Владимира Зеленского и его супруги во время однодневного визита в Австрию вызвали возмущение и в Европе, и на Украине, пишет издание "Последний бастион"."Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови", — говорится в статье.Данные стали известны благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент: выяснилось, что за однодневную поездку потратили 463 тысячи евро из бюджета. Сумма стала шоком для налогоплательщиков Австрии и позором для Украины. Среди расходов — аренда лимузина за 16 тысяч евро, кортеж из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, "семинар" Елены Зеленской за 21 тысячу евро, использование нескольких вертолетов и участие 600 полицейских.В 2024 году Украина получила бюджетный дефицит в 43,9 млрд долларов и продолжает рассчитывать на международную помощь. Однако новые пакеты помощи утверждаются все медленнее. Глава миссии МВФ Гэвин Грей отмечал, что со временем поддержка Киева будет сокращаться и стране придется искать внутренние источники. Зеленский же жалуется на нехватку средств на вооружение и задержки западной помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745633.html
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745229.html
австрия
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австрия, украина, европа, владимир зеленский, мвф, ес, в мире
АВСТРИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, МВФ, ЕС, В мире
23:37 24.09.2025
 
"Платит кровью". На Украине подсчитали, что потерял ЕС из-за Зеленского

Последний бастион: Зеленский потратил €463 тыс. за один день визита в Австрию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Расходы Владимира Зеленского и его супруги во время однодневного визита в Австрию вызвали возмущение и в Европе, и на Украине, пишет издание "Последний бастион".
"Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
"Нет выхода". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского
Вчера, 23:35
Данные стали известны благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент: выяснилось, что за однодневную поездку потратили 463 тысячи евро из бюджета. Сумма стала шоком для налогоплательщиков Австрии и позором для Украины. Среди расходов — аренда лимузина за 16 тысяч евро, кортеж из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, "семинар" Елены Зеленской за 21 тысячу евро, использование нескольких вертолетов и участие 600 полицейских.
В 2024 году Украина получила бюджетный дефицит в 43,9 млрд долларов и продолжает рассчитывать на международную помощь. Однако новые пакеты помощи утверждаются все медленнее. Глава миссии МВФ Гэвин Грей отмечал, что со временем поддержка Киева будет сокращаться и стране придется искать внутренние источники. Зеленский же жалуется на нехватку средств на вооружение и задержки западной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке
Вчера, 23:33
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
АВСТРИЯУКРАИНАЕВРОПАВладимир ЗеленскийМВФЕСВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала