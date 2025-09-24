https://1prime.ru/20250924/zhilfond-862694913.html

Минфин озвучил объем средств в бюджете на улучшение жилфонда с детьми

Минфин озвучил объем средств в бюджете на улучшение жилфонда с детьми

Минфин озвучил объем средств в бюджете на улучшение жилфонда с детьми

Более 2 триллионов рублей заложено в проекте бюджета на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

2025-09-24T09:25+0300

2025-09-24T09:25+0300

2025-09-24T09:25+0300

экономика

минфин

общество

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83771/36/837713679_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_b2cb761f52b407adc88a1dbb60dd01a8.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 2 триллионов рублей заложено в проекте бюджета на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "Более 2 триллионов рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми", - сообщили в ведомстве.

минфин, общество , финансы