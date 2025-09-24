https://1prime.ru/20250924/zhilfond-862694913.html
Минфин озвучил объем средств в бюджете на улучшение жилфонда с детьми
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 2 триллионов рублей заложено в проекте бюджета на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "Более 2 триллионов рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми", - сообщили в ведомстве.
