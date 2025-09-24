https://1prime.ru/20250924/zoloto-862693918.html
Золото дешевеет в среду утром
Золото дешевеет в среду утром - 24.09.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в среду утром
Стоимость золота умеренно снижается в среду утром, следует из данных торгов, при этом аналитики сохраняют прогнозы по ее росту в краткосрочной и среднесрочной... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:12+0300
2025-09-24T09:12+0300
2025-09-24T09:12+0300
экономика
золото
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду утром, следует из данных торгов, при этом аналитики сохраняют прогнозы по ее росту в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По состоянию на 9.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 807,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 44,51 доллара за унцию. "Сегодня мы можем наблюдать небольшое снижение цен на золото. Тем не менее как среднесрочные, так и краткосрочные тенденции продолжают поддерживать бычий прогноз", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Аналитик добавляет, что котировки драгоценного металла находятся под влиянием технических показателей перекупленности на рынке, ведущих к фиксации прибыли, а также на фоне недавних сбалансированных заявлений главы ФРС США, в которых отсутствовали четкие сигналы по повышению учетной ставки регулятора.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_672b8f58964f86540ec2b7369471e474.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, рынок, торги
Экономика, золото, Рынок, Торги
Золото дешевеет в среду утром
Цена на золото умеренно опускается в среду утром, сохраняя при этом перспективы роста
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду утром, следует из данных торгов, при этом аналитики сохраняют прогнозы по ее росту в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
По состоянию на 9.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 807,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 44,51 доллара за унцию.
"Сегодня мы можем наблюдать небольшое снижение цен на золото. Тем не менее как среднесрочные, так и краткосрочные тенденции продолжают поддерживать бычий прогноз", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
Аналитик добавляет, что котировки драгоценного металла находятся под влиянием технических показателей перекупленности на рынке, ведущих к фиксации прибыли, а также на фоне недавних сбалансированных заявлений главы ФРС США, в которых отсутствовали четкие сигналы по повышению учетной ставки регулятора.