Золото дешевеет в среду утром

2025-09-24T09:12+0300

экономика

золото

рынок

торги

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду утром, следует из данных торгов, при этом аналитики сохраняют прогнозы по ее росту в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По состоянию на 9.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 807,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 44,51 доллара за унцию. "Сегодня мы можем наблюдать небольшое снижение цен на золото. Тем не менее как среднесрочные, так и краткосрочные тенденции продолжают поддерживать бычий прогноз", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Аналитик добавляет, что котировки драгоценного металла находятся под влиянием технических показателей перекупленности на рынке, ведущих к фиксации прибыли, а также на фоне недавних сбалансированных заявлений главы ФРС США, в которых отсутствовали четкие сигналы по повышению учетной ставки регулятора.

