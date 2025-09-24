Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет в среду утром - 24.09.2025
Золото дешевеет в среду утром
золото, рынок, торги
Экономика, золото, Рынок, Торги
09:12 24.09.2025
 
Золото дешевеет в среду утром

Цена на золото умеренно опускается в среду утром, сохраняя при этом перспективы роста

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду утром, следует из данных торгов, при этом аналитики сохраняют прогнозы по ее росту в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
По состоянию на 9.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 807,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 44,51 доллара за унцию.
"Сегодня мы можем наблюдать небольшое снижение цен на золото. Тем не менее как среднесрочные, так и краткосрочные тенденции продолжают поддерживать бычий прогноз", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
Аналитик добавляет, что котировки драгоценного металла находятся под влиянием технических показателей перекупленности на рынке, ведущих к фиксации прибыли, а также на фоне недавних сбалансированных заявлений главы ФРС США, в которых отсутствовали четкие сигналы по повышению учетной ставки регулятора.
 
Экономика золото Рынок Торги
 
 
