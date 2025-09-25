Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.09.2025
Аэропорт Краснодара обслужил более десяти тысяч пассажиров за девять дней
Аэропорт Краснодара обслужил более десяти тысяч пассажиров за девять дней - 25.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Краснодара обслужил более десяти тысяч пассажиров за девять дней
Аэропорт Краснодара обслужил более десяти тысяч пассажиров за девять дней работы, сообщила авиагавань. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T21:03+0300
2025-09-25T21:03+0300
КРАСНОДАР, 25 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара обслужил более десяти тысяч пассажиров за девять дней работы, сообщила авиагавань. "Сегодня, буквально за 9 дней работы преодолели планку в 10 000 пассажиров после возобновления полетов", - говорится в Telegram-канале краснодарской авиагавани. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар выполнил "Аэрофлот" 17 сентября. В этот же день "Азимут" выполнил первый после перерыва международный рейс из Краснодара в Стамбул. Гендиректор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин ранее в сентябре рассказал в интервью РИА Новости, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций - пятью в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, - до 50 в сутки. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
21:03 25.09.2025
 
Аэропорт Краснодара обслужил более десяти тысяч пассажиров за девять дней

Аэропорт Краснодара за 9 дней обслужил 10 тысяч пассажиров после возобновления полетов

КРАСНОДАР, 25 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара обслужил более десяти тысяч пассажиров за девять дней работы, сообщила авиагавань.
"Сегодня, буквально за 9 дней работы преодолели планку в 10 000 пассажиров после возобновления полетов", - говорится в Telegram-канале краснодарской авиагавани.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар выполнил "Аэрофлот" 17 сентября. В этот же день "Азимут" выполнил первый после перерыва международный рейс из Краснодара в Стамбул.
Гендиректор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин ранее в сентябре рассказал в интервью РИА Новости, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций - пятью в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, - до 50 в сутки.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
