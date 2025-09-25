https://1prime.ru/20250925/aes-862767935.html
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА - 25.09.2025, ПРАЙМ
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
Пострадавших нет в результате попытки атаки Курской АЭС-2 украинским БПЛА, станция продолжает работать в штатном режиме, заявил губернатор Курской области... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T15:06+0300
2025-09-25T15:06+0300
2025-09-25T15:06+0300
александр хинштейн
курская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861197438_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60d4f9d820ad146163297c5329dc692d.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пострадавших нет в результате попытки атаки Курской АЭС-2 украинским БПЛА, станция продолжает работать в штатном режиме, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что в четверг украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. "Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250925/kuban-862753036.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861197438_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d38131790d497b89ca2cbed3ead0663.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, курская аэс
Александр Хинштейн, Курская АЭС
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
Хинштейн: Курская АЭС-2 после попытки атаки БПЛА работает штатно, пострадавших нет