Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА - 25.09.2025
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА - 25.09.2025, ПРАЙМ
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
Пострадавших нет в результате попытки атаки Курской АЭС-2 украинским БПЛА, станция продолжает работать в штатном режиме, заявил губернатор Курской области... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T15:06+0300
2025-09-25T15:06+0300
александр хинштейн
курская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861197438_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60d4f9d820ad146163297c5329dc692d.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пострадавших нет в результате попытки атаки Курской АЭС-2 украинским БПЛА, станция продолжает работать в штатном режиме, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что в четверг украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. "Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
2025
александр хинштейн, курская аэс
Александр Хинштейн, Курская АЭС
15:06 25.09.2025
 
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА

Хинштейн: Курская АЭС-2 после попытки атаки БПЛА работает штатно, пострадавших нет

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пострадавших нет в результате попытки атаки Курской АЭС-2 украинским БПЛА, станция продолжает работать в штатном режиме, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что в четверг украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове.
"Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Сотрудник МЧС. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
На Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелось предприятие
Александр ХинштейнКурская АЭС
 
 
