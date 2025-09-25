https://1prime.ru/20250925/aes-862778008.html

"Росатом" работает с правительством Узбекистана по строительству АЭС

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Росатом" активно работает с правительством Узбекистана по вопросу строительства АЭС большой мощности в стране, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" построит в Джизакской области Узбекистана АЭС малой мощности, отметил Лихачев на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. "Знаем о решении к этой площадке добавить два больших блока и ведем активную работу с правительством Узбекистана на эту тему", - сказал он.

