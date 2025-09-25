https://1prime.ru/20250925/aes-862786533.html
В "Росатоме" прокомментировали атаки ВСУ на российские АЭС
В "Росатоме" прокомментировали атаки ВСУ на российские АЭС - 25.09.2025, ПРАЙМ
В "Росатоме" прокомментировали атаки ВСУ на российские АЭС
25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что в результате атак Киева в отношении российских АЭС ущерба нет, ситуация под контролем. "Пока, слава богу, никаких ущербов нет, ситуация под контролем, но мы делаем всё, чтобы минимизировать любые отрицательные эффекты от этих атак", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину.
В "Росатоме" прокомментировали атаки ВСУ на российские АЭС
Глава «Росатома» Лихачев: ущербов от атак Киева на АЭС нет, ситуация под контролем