Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС - 25.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС - 25.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС
Россия и Эфиопия подписали документ, предусматривающий детальную проработку проекта строительства АЭС в Эфиопии и подготовку дорожной карты проекта, сообщил... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T22:38+0300
2025-09-25T22:38+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия и Эфиопия подписали документ, предусматривающий детальную проработку проекта строительства АЭС в Эфиопии и подготовку дорожной карты проекта, сообщил "Росатом". "Росатом" и электроэнергетическая корпорация Эфиопии в четверг в Москве в рамках "Мировой атомной недели" подписали план действий, направленный на развитие проекта атомной электростанции в Эфиопии. Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор электроэнергетической корпорации Эфиопии Ашабир Балча. "План действий предусматривает создание профильной рабочей группы для детальной проработки проекта строительства АЭС, подготовку дорожной карты с выходом на проведение технико-экономического обоснования, а также подписание межправительственного соглашения. Кроме того, документ включает поддержку развития ядерной инфраструктуры Эфиопии и совместные усилия по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении.
22:38 25.09.2025
 
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС

РФ и Эфиопия подписали документ о подготовке дорожной карты строительства АЭС

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
АЭС. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия и Эфиопия подписали документ, предусматривающий детальную проработку проекта строительства АЭС в Эфиопии и подготовку дорожной карты проекта, сообщил "Росатом".
"Росатом" и электроэнергетическая корпорация Эфиопии в четверг в Москве в рамках "Мировой атомной недели" подписали план действий, направленный на развитие проекта атомной электростанции в Эфиопии. Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор электроэнергетической корпорации Эфиопии Ашабир Балча.
"План действий предусматривает создание профильной рабочей группы для детальной проработки проекта строительства АЭС, подготовку дорожной карты с выходом на проведение технико-экономического обоснования, а также подписание межправительственного соглашения. Кроме того, документ включает поддержку развития ядерной инфраструктуры Эфиопии и совместные усилия по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Путин назвал Эфиопию надежным партнером России в Африке
21:20
 
ЭФИОПИЯ МОСКВА Алексей Лихачев Росатом
 
 
Заголовок открываемого материала