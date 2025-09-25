Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС

https://1prime.ru/20250925/aes-862786676.html
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия и Эфиопия подписали документ, предусматривающий детальную проработку проекта строительства АЭС в Эфиопии и подготовку дорожной карты проекта, сообщил "Росатом". "Росатом" и электроэнергетическая корпорация Эфиопии в четверг в Москве в рамках "Мировой атомной недели" подписали план действий, направленный на развитие проекта атомной электростанции в Эфиопии. Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор электроэнергетической корпорации Эфиопии Ашабир Балча. "План действий предусматривает создание профильной рабочей группы для детальной проработки проекта строительства АЭС, подготовку дорожной карты с выходом на проведение технико-экономического обоснования, а также подписание межправительственного соглашения. Кроме того, документ включает поддержку развития ядерной инфраструктуры Эфиопии и совместные усилия по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении.
