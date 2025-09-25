https://1prime.ru/20250925/akkuyu-862765135.html

Замминистра энергетики Турции рассказал о процессе работ на "Аккую"

Замминистра энергетики Турции рассказал о процессе работ на "Аккую" - 25.09.2025

Замминистра энергетики Турции рассказал о процессе работ на "Аккую"

Работы на АЭС "Аккую" в Турции сейчас в разгаре, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики Турции Зафед... | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Работы на АЭС "Аккую" в Турции сейчас в разгаре, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики Турции Зафед Демиржан. "Строительство АЭС "Аккую" сейчас в самом разгаре... На следующий год запланирован запуск первого блока, к 2028 года должны увидеть четыре полностью работающих реактора", - сказал он на церемонии открытия форума "Мировая атомная неделя".

турция

2025

