Замминистра энергетики Турции рассказал о процессе работ на "Аккую" - 25.09.2025
Замминистра энергетики Турции рассказал о процессе работ на "Аккую"
2025-09-25T13:59+0300
2025-09-25T13:59+0300
энергетика
турция
аэс "аккую"
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Работы на АЭС "Аккую" в Турции сейчас в разгаре, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики Турции Зафед Демиржан. "Строительство АЭС "Аккую" сейчас в самом разгаре... На следующий год запланирован запуск первого блока, к 2028 года должны увидеть четыре полностью работающих реактора", - сказал он на церемонии открытия форума "Мировая атомная неделя".
турция
турция, аэс "аккую"
Энергетика, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую"
13:59 25.09.2025
 
Замминистра энергетики Турции рассказал о процессе работ на "Аккую"

Дэмиржан: Турция ожидает полный ввод АЭС "Аккую" в эксплуатацию к 2028 году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Атомная станция "Аккую" в Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Работы на АЭС "Аккую" в Турции сейчас в разгаре, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики Турции Зафед Демиржан.
"Строительство АЭС "Аккую" сейчас в самом разгаре... На следующий год запланирован запуск первого блока, к 2028 года должны увидеть четыре полностью работающих реактора", - сказал он на церемонии открытия форума "Мировая атомная неделя".
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Гросси оценил исторический вклад России в развитие атомной энергетики
13:20
 
ЭнергетикаТУРЦИЯАЭС "Аккую"
 
 
