Замминистра энергетики Турции рассказал о процессе работ на "Аккую"
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Работы на АЭС "Аккую" в Турции сейчас в разгаре, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики Турции Зафед Демиржан. "Строительство АЭС "Аккую" сейчас в самом разгаре... На следующий год запланирован запуск первого блока, к 2028 года должны увидеть четыре полностью работающих реактора", - сказал он на церемонии открытия форума "Мировая атомная неделя".
