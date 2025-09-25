Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали дату обсуждения G7 плана по использованию российских активов - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250925/aktivy-862758015.html
СМИ узнали дату обсуждения G7 плана по использованию российских активов
СМИ узнали дату обсуждения G7 плана по использованию российских активов - 25.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали дату обсуждения G7 плана по использованию российских активов
Страны "Большой семерки" обсудят план по использованию замороженных российских 1 октября в интересах Украины на видеовстрече министров финансов стран G7, на... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T11:26+0300
2025-09-25T11:26+0300
политика
ес
европа
рф
замороженные российские активы
мировая экономика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
РИМ, 25 сен - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" обсудят план по использованию замороженных российских 1 октября в интересах Украины на видеовстрече министров финансов стран G7, на которой этот вопрос станет одним из ключевых, пишет итальянская газета Corriere della Sera. Руководства ЕС, Великобритании и Канады пытаются ускорить процесс использования значительной части резервов и "США, похоже, пока не возражают", отмечает издание. Первой крупной страной Европы, официально поддержавшей идею передачи средств Украине, стала Германия. Франция и Италия, ранее занимавшие более сдержанную позицию, сейчас готовы обсуждать механизм, предложенный Еврокомиссией. "Европейский союз (или группа стран, входящих в него) выпустит еврооблигации с нулевой доходностью, которые будут обменяны на ликвидную часть российских резервов", - говорится в статье. В настоящее время большая часть этих активов, около 229 миллиардов евро, хранится в Бельгии на финансовой платформе Euroclear. Из них около 170 миллиардов евро не будут инвестированы и, следовательно, "доступны для немедленного использования, хотя и не в полном объёме", пишет Corriere. "План Брюсселя предусматривает передачу еврооблигаций в управление Euroclear в качестве депозитария и формальное превращение их в собственность России (хотя и замороженных, а следовательно, неприкасаемых для Кремля). Это позволило бы избежать незаконной конфискации активов Москвы, в то время как ликвидность, полученная Европой в результате выпуска еврооблигаций, затем передавалась бы Украине, возможно, частями по 25–30 миллиардов евро", - говорится в статье. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20250921/makron-862593491.html
https://1prime.ru/20250922/aktivy-862602098.html
европа
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9324efabef9f40f80c21a4794808788b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, европа, рф, замороженные российские активы, мировая экономика, украина
Политика, ЕС, ЕВРОПА, РФ, замороженные российские активы, Мировая экономика, УКРАИНА
11:26 25.09.2025
 
СМИ узнали дату обсуждения G7 плана по использованию российских активов

Corriere: G7 1 октября обсудит использование замороженных активов РФ в интересах Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 25 сен - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" обсудят план по использованию замороженных российских 1 октября в интересах Украины на видеовстрече министров финансов стран G7, на которой этот вопрос станет одним из ключевых, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Руководства ЕС, Великобритании и Канады пытаются ускорить процесс использования значительной части резервов и "США, похоже, пока не возражают", отмечает издание. Первой крупной страной Европы, официально поддержавшей идею передачи средств Украине, стала Германия. Франция и Италия, ранее занимавшие более сдержанную позицию, сейчас готовы обсуждать механизм, предложенный Еврокомиссией.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Макрон признал, что конфисковать суверенные российские активы нельзя
21 сентября, 20:32
"Европейский союз (или группа стран, входящих в него) выпустит еврооблигации с нулевой доходностью, которые будут обменяны на ликвидную часть российских резервов", - говорится в статье.
В настоящее время большая часть этих активов, около 229 миллиардов евро, хранится в Бельгии на финансовой платформе Euroclear. Из них около 170 миллиардов евро не будут инвестированы и, следовательно, "доступны для немедленного использования, хотя и не в полном объёме", пишет Corriere.
"План Брюсселя предусматривает передачу еврооблигаций в управление Euroclear в качестве депозитария и формальное превращение их в собственность России (хотя и замороженных, а следовательно, неприкасаемых для Кремля). Это позволило бы избежать незаконной конфискации активов Москвы, в то время как ликвидность, полученная Европой в результате выпуска еврооблигаций, затем передавалась бы Украине, возможно, частями по 25–30 миллиардов евро", - говорится в статье.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Посол России прокомментировал посягательства Бельгии на российские активы
22 сентября, 08:46
 
ПолитикаЕСЕВРОПАРФзамороженные российские активыМировая экономикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала