Российский рынок акций пытается расти в четверг днем
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.04 мск увеличивался на 0,2%, до 2 729,13 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,05% до 1 073,79 пункта. В частности, дорожают бумаги "Фосагро" (+1,3%), "Татнефти" (+1,2%), "Северстали" (+0,8%). Дешевеют бумаги "Позитива" (-1,3%), X5 (-1,1%), МТС (-1,2%), "Русала" (-0,6%). Отмечаются попытки продолжить волну коррекционного восстановления, целью которого может стать верхняя граница целевого диапазона 2700-2800 пунктов по индексу Мосбиржи, выступающая ближайшим сопротивлением для рынка, считает Богдан Зварич из ПСБ. Краткосрочные перспективы рынка акций остается неопределенными, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Базовым сценарием является продолжение отскока вверх в ближайшие дни, но любое обострение геополитики может спровоцировать новую волну падения с закреплением индекса Мосбиржи под отметкой 2 700 пунктов", - добавляет он.
