Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику в четверг
2025-09-25T15:51+0300
2025-09-25T15:51+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.36 мск снижался на 0,04%, до 2 722,42 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,49%, до 68,97 доллара за баррель. "После периода локальной коррекции, начавшейся с момента последнего заседания Банка России 12 сентября, когда индекс Мосбиржи начал снижение от значения 2900 пунктов, вплоть до вчерашнего отскока от линии поддержки 2700 пунктов, определенная пауза рынку была просто необходима", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Большая часть бумаг, входящих в индекс, находится в минусе по отношению к уровням завершения вчерашней вечерней сессии, отметил Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах роста акции "Татнефти" (префы растут на 1,15%, обыкновенные на 0,89%), "Фосагро" (+1,15%), ОГК-2 (+1,07%), "Россети Центр и Приволжье" (+0,81%), Московского кредитного банка (+0,81%). "Интерес к акциям "Татнефти" возобновился перед обнародованием решения акционеров по рекомендованным дивидендам компании за 1-е полугодие текущего года в размере 14,35 рубля на оба типа акций с текущей доходностью 2,3-2,4% и закрытием реестра 14 октября", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения акции "Магнита" (−3,3%), "Позитива" (−2,79%), "Россетей" (−2,13%), ПИКа (−1,73%), МТС (−1,43%). ПРОГНОЗЫ "Если в течение дня не будет каких-либо значимых новостей, индекс Мосбиржи имеет шансы завершить основную сессию неподалеку, в пределах плюс-минус 0,5%. Более активному восстановлению рынка мешают сохраняющаяся острота геополитической обстановки, признаки ускорения инфляции", - рассказал Калачев из ФГ "Финам". "До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, мы ожидаем продолжения стагнации рынка и пониженные обороты. Торговый диапазон по индексу Мосбиржи прогнозируем на уровне 2670-2770 пунктов", - заключил Муштаков из ИК "Риком-траст".
15:51 25.09.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику в четверг

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику в четверг днем

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.36 мск снижался на 0,04%, до 2 722,42 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,49%, до 68,97 доллара за баррель.
"После периода локальной коррекции, начавшейся с момента последнего заседания Банка России 12 сентября, когда индекс Мосбиржи начал снижение от значения 2900 пунктов, вплоть до вчерашнего отскока от линии поддержки 2700 пунктов, определенная пауза рынку была просто необходима", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

Большая часть бумаг, входящих в индекс, находится в минусе по отношению к уровням завершения вчерашней вечерней сессии, отметил Алексей Калачев из ФГ "Финам".
В лидерах роста акции "Татнефти" (префы растут на 1,15%, обыкновенные на 0,89%), "Фосагро" (+1,15%), ОГК-2 (+1,07%), "Россети Центр и Приволжье" (+0,81%), Московского кредитного банка (+0,81%).
"Интерес к акциям "Татнефти" возобновился перед обнародованием решения акционеров по рекомендованным дивидендам компании за 1-е полугодие текущего года в размере 14,35 рубля на оба типа акций с текущей доходностью 2,3-2,4% и закрытием реестра 14 октября", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения акции "Магнита" (−3,3%), "Позитива" (−2,79%), "Россетей" (−2,13%), ПИКа (−1,73%), МТС (−1,43%).

ПРОГНОЗЫ

"Если в течение дня не будет каких-либо значимых новостей, индекс Мосбиржи имеет шансы завершить основную сессию неподалеку, в пределах плюс-минус 0,5%. Более активному восстановлению рынка мешают сохраняющаяся острота геополитической обстановки, признаки ускорения инфляции", - рассказал Калачев из ФГ "Финам".
"До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, мы ожидаем продолжения стагнации рынка и пониженные обороты. Торговый диапазон по индексу Мосбиржи прогнозируем на уровне 2670-2770 пунктов", - заключил Муштаков из ИК "Риком-траст".
