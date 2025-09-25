Российский рынок акций закрылся снижением

https://1prime.ru/20250925/aktsii-862780645.html

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% - до 2 708,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 066,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 020,6 пункта.

