Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 0,55%, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% - до 2 708,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 066,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 020,6 пункта.
