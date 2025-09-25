Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций закрылся снижением - 25.09.2025
Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций закрылся снижением - 25.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T19:47+0300
2025-09-25T19:47+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% - до 2 708,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 066,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 020,6 пункта.
рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
19:47 25.09.2025
 
Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций снизился на 0,55% за основную торговую сессию четверга

© РИА Новости . Владимир Песня
График - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 0,55%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% - до 2 708,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 066,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 020,6 пункта.
Трамп снова обрушил рынок акций
Вчера, 10:06
 
Рынок Акции РОССИЯ Мосбиржа РТС
 
 
