Финансист научила, как сберечь деньги при обвале валют

Финансист научила, как сберечь деньги при обвале валют - 25.09.2025, ПРАЙМ

Финансист научила, как сберечь деньги при обвале валют

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В условиях санкционных ограничений и дефицита традиционных резервных валют на российском рынке участники должны пересмотреть подходы к хеджированию валютных рисков и защите капитала, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.Среди альтернативных инструментов хеджирования можно выделить: валюты дружественных стран, драгоценные металлы, товарные активы.“Дружественные валюты остаются наиболее доступным решением. Юань, рупия, лира, дирхам ОАЭ обеспечивают диверсификацию валютной корзины, хотя их волатильность может превышать доллар и евро. Важно учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов”, - отметила финансист.Драгоценные металлы традиционно выполняют защитную функцию. Золото остается классическим инструментом против инфляции и нестабильности валюты. Палладий и платина, учитывая позиции России на этих рынках, могут обеспечить дополнительную защиту.Товарные активы — нефть, газ, металлы, зерновые — инструменты хеджирования для российской экономики, поскольку их рост компенсирует ослабление рубля.Недвижимость в стабильных юрисдикциях обеспечивает защиту от инфляции, но требует значительного капитала и имеет низкую ликвидность.“Ключевая проблема — это ограниченная ликвидность альтернативных инструментов на российском рынке. Валюты дружественных стран могут демонстрировать высокую корреляцию с рублем в кризисные периоды, снижая эффективность хеджирования”, - рассуждает Асяева.В качестве практических рекомендаций она советует “разложить средства по разным корзинам”. Можно хранить 30-40% в дружественных валютах, 20-30% в драгоценных металлах, 20-30% в товарных активах и недвижимости. При определении пропорций важно учитывать индивидуальные цели, временной горизонт и размер капитала.Главное для участников рынка — это избегать концентрации рисков в одном инструменте и регулярно пересматривать портфель с учетом изменяющейся геополитической ситуации, заключила финансист.

