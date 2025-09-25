Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТБ призвала нефтяные компании нарастить объем предложения топлива - 25.09.2025, ПРАЙМ
АТБ призвала нефтяные компании нарастить объем предложения топлива
АТБ призвала нефтяные компании нарастить объем предложения топлива - 25.09.2025, ПРАЙМ
АТБ призвала нефтяные компании нарастить объем предложения топлива
Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на долю которых приходится 17% спроса на Петербургской бирже) призывает нефтяные компании... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T07:30+0300
2025-09-25T07:50+0300
рынок
энергетика
рф
павел сорокин
атб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862751349.jpg?1758775806
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на долю которых приходится 17% спроса на Петербургской бирже) призывает нефтяные компании нарастить объем предложения топлива на бирже для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в условиях повышенного спроса, сообщил РИА Новости глава ассоциации Александр Бажин. "АТБ последовательно выступает за увеличение объемов предложения со стороны нефтяных компаний на биржевом рынке. Увеличение биржевых поставок является важнейшим фактором стабильности ситуации, особенно в период повышенного спроса. Это позволит обеспечить равномерное насыщение рынка во всех регионах и минимизировать риски возникновения локального дефицита", - сказал он. Помимо повышенного спроса, АТБ отмечает проблему увеличившихся сроков отгрузки топлива, купленного на бирже. "Хотя мы понимаем, что эти сложности в ряде регионов вызваны форс-мажорными обстоятельствами, и вместе с тем ситуация с обеспечением топливом независимых потребителей должна быть на особом контроле у властей", - подчеркивает Бажин. По его словам, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с топливными трейдерами обсуждают возможные тактические меры минимизации рисков для рынка и потребителей. Хоть на это и требуется время, чтобы перегруппировать логистические цепочки и перенаправить выпавшие объемы в нужные регионы, добавил глава АТБ. В августе биржевая цена бензина обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Уже к концу месяца стоимость Аи-95 отступила от максимумов, а марка Аи-92 в сентябре продолжила рекордный рост. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. Параллельно с этим ряд регионов РФ пожаловались на перебои с поставками топлива. Сложности с обеспечением товаром отмечают и независимые заправки. В частности, генеральный директор АЗС "Лето в Крыму" Николай Волков сообщил РИА Новости о нехватке бензина Аи-92, вызванной в том числе перебоями с отгрузками биржевого товара по железной дороге. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя ситуацию на топливном рынке, заявил, что население будет полностью обеспечено необходимыми объемами топлива, для этого власти готовы принять любые меры - в том числе дополнительные ограничения на экспорт. Запрет на вывоз бензина за рубеж до конца сентября распространяется на всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Однако сейчас правительство обсуждает продление на октябрь эмбарго для нефтяных компаний, а также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил РИА Новости во вторник источник в отрасли.
рф
рынок, рф, павел сорокин, атб
Рынок, Энергетика, РФ, Павел Сорокин, АТБ
07:30 25.09.2025 (обновлено: 07:50 25.09.2025)
 
АТБ призвала нефтяные компании нарастить объем предложения топлива

АТБ призывает нефтяные компании нарастить объем предложения на бирже

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на долю которых приходится 17% спроса на Петербургской бирже) призывает нефтяные компании нарастить объем предложения топлива на бирже для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в условиях повышенного спроса, сообщил РИА Новости глава ассоциации Александр Бажин.
"АТБ последовательно выступает за увеличение объемов предложения со стороны нефтяных компаний на биржевом рынке. Увеличение биржевых поставок является важнейшим фактором стабильности ситуации, особенно в период повышенного спроса. Это позволит обеспечить равномерное насыщение рынка во всех регионах и минимизировать риски возникновения локального дефицита", - сказал он.
Помимо повышенного спроса, АТБ отмечает проблему увеличившихся сроков отгрузки топлива, купленного на бирже. "Хотя мы понимаем, что эти сложности в ряде регионов вызваны форс-мажорными обстоятельствами, и вместе с тем ситуация с обеспечением топливом независимых потребителей должна быть на особом контроле у властей", - подчеркивает Бажин.
По его словам, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с топливными трейдерами обсуждают возможные тактические меры минимизации рисков для рынка и потребителей. Хоть на это и требуется время, чтобы перегруппировать логистические цепочки и перенаправить выпавшие объемы в нужные регионы, добавил глава АТБ.
В августе биржевая цена бензина обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Уже к концу месяца стоимость Аи-95 отступила от максимумов, а марка Аи-92 в сентябре продолжила рекордный рост. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС.
Параллельно с этим ряд регионов РФ пожаловались на перебои с поставками топлива. Сложности с обеспечением товаром отмечают и независимые заправки. В частности, генеральный директор АЗС "Лето в Крыму" Николай Волков сообщил РИА Новости о нехватке бензина Аи-92, вызванной в том числе перебоями с отгрузками биржевого товара по железной дороге.
Первый замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя ситуацию на топливном рынке, заявил, что население будет полностью обеспечено необходимыми объемами топлива, для этого власти готовы принять любые меры - в том числе дополнительные ограничения на экспорт.
Запрет на вывоз бензина за рубеж до конца сентября распространяется на всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Однако сейчас правительство обсуждает продление на октябрь эмбарго для нефтяных компаний, а также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил РИА Новости во вторник источник в отрасли.
 
