Кириенко отметил открытость России к сотрудничеству в мирном атоме - 25.09.2025
Кириенко отметил открытость России к сотрудничеству в мирном атоме
Кириенко отметил открытость России к сотрудничеству в мирном атоме
2025-09-25T13:02+0300
2025-09-25T13:02+0300
энергетика
россия
росатом
технологии
сергей кириенко
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. "Россия и "Росатом" всегда, с первых дней, развивалась с максимально открытым, доверительным взаимоотношением со всеми нашими партнёрами, с готовностью передавать технологии, знания, создавать совместные предприятия, совместно реализовывать проекты в третьих странах", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
1920
1920
true
россия, росатом, технологии, сергей кириенко
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, Технологии, Сергей Кириенко
13:02 25.09.2025
 
Кириенко отметил открытость России к сотрудничеству в мирном атоме

© РИА Новости . Виталий Белоусов
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Россия и "Росатом" всегда, с первых дней, развивалась с максимально открытым, доверительным взаимоотношением со всеми нашими партнёрами, с готовностью передавать технологии, знания, создавать совместные предприятия, совместно реализовывать проекты в третьих странах", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
В "Росатоме" рассказали, сколько стран приехало на "Мировую атомную неделю"
12:56
12:56
 
Энергетика РОССИЯ Росатом Технологии Сергей Кириенко
 
 
