Кириенко отметил открытость России к сотрудничеству в мирном атоме
Кириенко отметил открытость России к сотрудничеству в мирном атоме - 25.09.2025, ПРАЙМ
Кириенко отметил открытость России к сотрудничеству в мирном атоме
Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России,... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:02+0300
2025-09-25T13:02+0300
2025-09-25T13:02+0300
энергетика
россия
росатом
технологии
сергей кириенко
https://cdnn.1prime.ru/img/82667/67/826676729_0:214:2883:1835_1920x0_80_0_0_21de381ef59d5d4856f1fe5ce7d42466.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия всегда была открыта для сотрудничества в мирном атоме с другими странами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. "Россия и "Росатом" всегда, с первых дней, развивалась с максимально открытым, доверительным взаимоотношением со всеми нашими партнёрами, с готовностью передавать технологии, знания, создавать совместные предприятия, совместно реализовывать проекты в третьих странах", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
