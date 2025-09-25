Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР преимущественно растут в четверг - 25.09.2025
Фондовые индексы АТР преимущественно растут в четверг
Фондовые индексы АТР преимущественно растут в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно растут в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут, гонконгский Hang Seng Index поднимается на фоне динамики... | 25.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут, гонконгский Hang Seng Index поднимается на фоне динамики компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3 859,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2 521,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,36%, до 26 614,84 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,31%, до 3 461,45 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимался на 0,05%, до 8 769,1 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,06%, до 45 656,5 пункта. Росту гонконгского индекса Hang Seng Index способствует динамика технологического сектора. Так, акции технологической Baidu в Гонконге растут в цене на 4,35%, Kuaishou Technology - на 2,48%, Xiaomi - на 3,6%, Tencent Holdings Ltd - на 1,46%. Днем ранее Alibaba представила свою самую мощную языковую модель на основе искусственного интеллекта - Qwen3-Max более чем на триллион параметров. Акции компании в Гонконге по итогам среды подскочили на 9,16%. "Было очевидно, что в 2022-2023 годах Alibaba оценивалась слабо, ведь инвесторам нужен был катализатор, который бы позволил купить ее, и им стал потенциал в области искусственного интеллекта", - считает аналитик GAM Investment Management Цзянь Ши Кортези (Jian Shi Cortesi), чьи слова приводит агентство Блумберг. "Сейчас Alibaba все чаще рассматривается скорее как игрок в сфере искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры, чем как компания, занимающаяся электронной коммерцией" - добавляет аналитик.
08:09 25.09.2025
 
Фондовые индексы АТР преимущественно растут в четверг

Биржи АТР в растут, гонконгский индекс увеличивается на фоне динамики техсектора

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут, гонконгский Hang Seng Index поднимается на фоне динамики компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3 859,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2 521,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,36%, до 26 614,84 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,31%, до 3 461,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,05%, до 8 769,1 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,06%, до 45 656,5 пункта.
Росту гонконгского индекса Hang Seng Index способствует динамика технологического сектора. Так, акции технологической Baidu в Гонконге растут в цене на 4,35%, Kuaishou Technology - на 2,48%, Xiaomi - на 3,6%, Tencent Holdings Ltd - на 1,46%.
Днем ранее Alibaba представила свою самую мощную языковую модель на основе искусственного интеллекта - Qwen3-Max более чем на триллион параметров. Акции компании в Гонконге по итогам среды подскочили на 9,16%.
"Было очевидно, что в 2022-2023 годах Alibaba оценивалась слабо, ведь инвесторам нужен был катализатор, который бы позволил купить ее, и им стал потенциал в области искусственного интеллекта", - считает аналитик GAM Investment Management Цзянь Ши Кортези (Jian Shi Cortesi), чьи слова приводит агентство Блумберг.
"Сейчас Alibaba все чаще рассматривается скорее как игрок в сфере искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры, чем как компания, занимающаяся электронной коммерцией" - добавляет аналитик.
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАТР
 
 
