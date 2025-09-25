https://1prime.ru/20250925/atr-862759612.html

Фондовые индексы АТР закрылись в четверг без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,01%, до 3 853,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,15%, до 2 509,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - сократился на 0,13%, до 26 484,68 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,03%, до 3 471,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,1%, до 8 773 пунктов, японский Nikkei 225 - увеличился на 0,27%, до 45 754,93 пункта. Сдержала торги АТР динамика индексов США. В среду биржи Уолл-стрит показали снижение в пределах примерно 0,5%, несколько отступив от рекордных уровней. Поддержал азиатские рынки техсектор. Так, акции Xiaomi в Гонконге подорожали на 4,5%, JD.com - на 3,5%, Baidu - на 2,3%. Инвесторы с осторожностью ожидают важной статистики из США по экономике. Так, в четверг министерство торговли страны опубликует окончательные данные по ВВП страны во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%.

