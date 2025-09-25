Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг без единой динамики - 25.09.2025
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг без единой динамики
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг без единой динамики - 25.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг без единой динамики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T11:52+0300
2025-09-25T11:52+0300
экономика
рынок
торги
индексы
атр
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,01%, до 3 853,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,15%, до 2 509,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - сократился на 0,13%, до 26 484,68 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,03%, до 3 471,11 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - поднялся на 0,1%, до 8 773 пунктов, японский Nikkei 225 - увеличился на 0,27%, до 45 754,93 пункта. Сдержала торги АТР динамика индексов США. В среду биржи Уолл-стрит показали снижение в пределах примерно 0,5%, несколько отступив от рекордных уровней. Поддержал азиатские рынки техсектор. Так, акции Xiaomi в Гонконге подорожали на 4,5%, JD.com - на 3,5%, Baidu - на 2,3%. Инвесторы с осторожностью ожидают важной статистики из США по экономике. Так, в четверг министерство торговли страны опубликует окончательные данные по ВВП страны во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%.
рынок, торги, индексы, атр
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АТР
11:52 25.09.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг без единой динамики

Фондовые индексы АТР в четверг закрылись разнонаправленно

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,01%, до 3 853,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,15%, до 2 509,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - сократился на 0,13%, до 26 484,68 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,03%, до 3 471,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,1%, до 8 773 пунктов, японский Nikkei 225 - увеличился на 0,27%, до 45 754,93 пункта.
Сдержала торги АТР динамика индексов США. В среду биржи Уолл-стрит показали снижение в пределах примерно 0,5%, несколько отступив от рекордных уровней.
Поддержал азиатские рынки техсектор. Так, акции Xiaomi в Гонконге подорожали на 4,5%, JD.com - на 3,5%, Baidu - на 2,3%.
Инвесторы с осторожностью ожидают важной статистики из США по экономике. Так, в четверг министерство торговли страны опубликует окончательные данные по ВВП страны во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%.
