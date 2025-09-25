https://1prime.ru/20250925/avtomobili-862786329.html
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз - 25.09.2025, ПРАЙМ
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз
Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-августе составили 3,87 миллиона штук, из них более 70% - машины старше десяти лет, подсчитал директор... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T22:19+0300
2025-09-25T22:19+0300
2025-09-25T22:19+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-августе составили 3,87 миллиона штук, из них более 70% - машины старше десяти лет, подсчитал директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 8 месяцев было перепродано 3,87 миллиона штук. Это в пять раз больше, чем новых автомобилей (773 тысячи штук)… За 8 месяцев более 70% сделок было с машинами старше 10 лет. А почти четверть (23,4%) имеет возраст более 20 лет", - написал он в своем Telegram-канале. Аналитик отметил, что на машины ценой ниже 500 тысяч рублей приходится около 40% рынка, а самой популярной моделью вторичного рынка является ВАЗ-2107. Так, каждая четвертая проданная машина с пробегом - это Lada, а каждая десятая - Toyota. Целиков подчеркнул, что более половины машин популярной японской марки продаются с правым рулем. В десятку наиболее популярных машин вторичного рынка автомобилей РФ также входят Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford.
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз
Продажи автомобилей с пробегом в России за 8 месяцев выросли в пять раз