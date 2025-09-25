Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/avtomobili-862786329.html
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз - 25.09.2025, ПРАЙМ
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз
Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-августе составили 3,87 миллиона штук, из них более 70% - машины старше десяти лет, подсчитал директор... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T22:19+0300
2025-09-25T22:19+0300
бизнес
россия
рф
toyota
kia
hyundai
lada vision 4x4
toyota camry
chevrolet
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-августе составили 3,87 миллиона штук, из них более 70% - машины старше десяти лет, подсчитал директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 8 месяцев было перепродано 3,87 миллиона штук. Это в пять раз больше, чем новых автомобилей (773 тысячи штук)… За 8 месяцев более 70% сделок было с машинами старше 10 лет. А почти четверть (23,4%) имеет возраст более 20 лет", - написал он в своем Telegram-канале. Аналитик отметил, что на машины ценой ниже 500 тысяч рублей приходится около 40% рынка, а самой популярной моделью вторичного рынка является ВАЗ-2107. Так, каждая четвертая проданная машина с пробегом - это Lada, а каждая десятая - Toyota. Целиков подчеркнул, что более половины машин популярной японской марки продаются с правым рулем. В десятку наиболее популярных машин вторичного рынка автомобилей РФ также входят Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford.
https://1prime.ru/20250829/avto-861386707.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, toyota, kia, hyundai, lada vision 4x4, toyota camry, chevrolet
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Toyota, Kia, Hyundai, Lada Vision 4x4, Toyota Camry, Chevrolet
22:19 25.09.2025
 
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз

Продажи автомобилей с пробегом в России за 8 месяцев выросли в пять раз

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-августе составили 3,87 миллиона штук, из них более 70% - машины старше десяти лет, подсчитал директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 8 месяцев было перепродано 3,87 миллиона штук. Это в пять раз больше, чем новых автомобилей (773 тысячи штук)… За 8 месяцев более 70% сделок было с машинами старше 10 лет. А почти четверть (23,4%) имеет возраст более 20 лет", - написал он в своем Telegram-канале.
Аналитик отметил, что на машины ценой ниже 500 тысяч рублей приходится около 40% рынка, а самой популярной моделью вторичного рынка является ВАЗ-2107.
Так, каждая четвертая проданная машина с пробегом - это Lada, а каждая десятая - Toyota. Целиков подчеркнул, что более половины машин популярной японской марки продаются с правым рулем.
В десятку наиболее популярных машин вторичного рынка автомобилей РФ также входят Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford.
Сотрудник рассказывает клиенту о технических характеристиках автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили
29 августа, 08:00
 
БизнесРОССИЯРФToyotaKiaHyundaiLada Vision 4x4Toyota CamryChevrolet
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала