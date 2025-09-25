https://1prime.ru/20250925/banki-862767714.html
Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина
Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина - 25.09.2025, ПРАЙМ
Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина
Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:50+0300
2025-09-25T14:50+0300
2025-09-25T14:50+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/13/852913233_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ba8127c918c6383a4bac469ea1555b92.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем. Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.
https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862767139.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/13/852913233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_239ceb89814f1f08ad2758c1d4703e05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, банки
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банки
Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина
Набиуллина: российские банки превратились в гибкие мобильные организации
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума.
"Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем.
Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ