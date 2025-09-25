https://1prime.ru/20250925/banki-862767714.html

Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина

Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина - 25.09.2025, ПРАЙМ

Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина

Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T14:50+0300

2025-09-25T14:50+0300

2025-09-25T14:50+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/13/852913233_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ba8127c918c6383a4bac469ea1555b92.jpg

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем. Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.

https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862767139.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина, банки