2025-09-25T14:50+0300
2025-09-25T14:50+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
банки
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем. Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.
россия, эльвира набиуллина, банки
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банки
14:50 25.09.2025
 
Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума.
"Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем.
Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ
14:34
 
ЭкономикаРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанки
 
 
