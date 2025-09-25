Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже из-за усиленного защитного комплекса, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Конечно, банкноты высокого номинала обходятся дороже из-за усиленного защитного комплекса", - сказал он. Белов отметил, что ЦБ не раскрывает затраты на изготовление модернизированных банкнот, но стоимость их изготовления сопоставима со стоимостью банкнот образца 1997 года. ЦБ РФ в июне 2022 года представил первую обновленную 100-рублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. В октябре 2023 года была представлена модернизированная купюра номиналом 5000 рублей, которая посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Одновременно с пятитысячной купюрой была представлена и банкнота в 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск был приостановлен, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование. Белов сообщил, что ЦБ сохраняет планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры до конца 2025 года. Зампред ЦБ также отметил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для новой пятисотки. Белов подчеркнул, что банкноты номиналом 50 и 10 рублей образца 1997 года также будут модернизированы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 сентября в 12.00 мск.
09:07 25.09.2025
 
В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже

Белов: изготовление банкнот высокого номинала обходится дороже из-за усиленной защиты

© РИА Новости . Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже из-за усиленного защитного комплекса, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Конечно, банкноты высокого номинала обходятся дороже из-за усиленного защитного комплекса", - сказал он.
Белов отметил, что ЦБ не раскрывает затраты на изготовление модернизированных банкнот, но стоимость их изготовления сопоставима со стоимостью банкнот образца 1997 года.
ЦБ РФ в июне 2022 года представил первую обновленную 100-рублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. В октябре 2023 года была представлена модернизированная купюра номиналом 5000 рублей, которая посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
Одновременно с пятитысячной купюрой была представлена и банкнота в 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск был приостановлен, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование. Белов сообщил, что ЦБ сохраняет планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры до конца 2025 года.
Зампред ЦБ также отметил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для новой пятисотки.
Белов подчеркнул, что банкноты номиналом 50 и 10 рублей образца 1997 года также будут модернизированы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 сентября в 12.00 мск.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
ЦБ учитывал налоговые инициативы при решении по ключевой ставке в сентябре
Вчера, 12:11
 
