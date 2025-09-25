https://1prime.ru/20250925/banknoty-862753892.html

В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже

В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже - 25.09.2025, ПРАЙМ

В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже

Изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже из-за усиленного защитного комплекса, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T09:07+0300

2025-09-25T09:07+0300

2025-09-25T09:07+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db5c4fc33c585745f1badaa8c61ccda7.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже из-за усиленного защитного комплекса, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Конечно, банкноты высокого номинала обходятся дороже из-за усиленного защитного комплекса", - сказал он. Белов отметил, что ЦБ не раскрывает затраты на изготовление модернизированных банкнот, но стоимость их изготовления сопоставима со стоимостью банкнот образца 1997 года. ЦБ РФ в июне 2022 года представил первую обновленную 100-рублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. В октябре 2023 года была представлена модернизированная купюра номиналом 5000 рублей, которая посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Одновременно с пятитысячной купюрой была представлена и банкнота в 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск был приостановлен, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование. Белов сообщил, что ЦБ сохраняет планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры до конца 2025 года. Зампред ЦБ также отметил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для новой пятисотки. Белов подчеркнул, что банкноты номиналом 50 и 10 рублей образца 1997 года также будут модернизированы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 сентября в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20250924/tsb-862704786.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, банки, россия