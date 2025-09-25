https://1prime.ru/20250925/banknoty-862753892.html
В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже
В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже - 25.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже
Изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже из-за усиленного защитного комплекса, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T09:07+0300
2025-09-25T09:07+0300
2025-09-25T09:07+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db5c4fc33c585745f1badaa8c61ccda7.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже из-за усиленного защитного комплекса, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Конечно, банкноты высокого номинала обходятся дороже из-за усиленного защитного комплекса", - сказал он. Белов отметил, что ЦБ не раскрывает затраты на изготовление модернизированных банкнот, но стоимость их изготовления сопоставима со стоимостью банкнот образца 1997 года. ЦБ РФ в июне 2022 года представил первую обновленную 100-рублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. В октябре 2023 года была представлена модернизированная купюра номиналом 5000 рублей, которая посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Одновременно с пятитысячной купюрой была представлена и банкнота в 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск был приостановлен, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование. Белов сообщил, что ЦБ сохраняет планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры до конца 2025 года. Зампред ЦБ также отметил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для новой пятисотки. Белов подчеркнул, что банкноты номиналом 50 и 10 рублей образца 1997 года также будут модернизированы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 сентября в 12.00 мск.
https://1prime.ru/20250924/tsb-862704786.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8940fea9474529fd08ebf4830748fee4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, финансы, банки, россия
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже
Белов: изготовление банкнот высокого номинала обходится дороже из-за усиленной защиты
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже из-за усиленного защитного комплекса, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Конечно, банкноты высокого номинала обходятся дороже из-за усиленного защитного комплекса", - сказал он.
Белов отметил, что ЦБ не раскрывает затраты на изготовление модернизированных банкнот, но стоимость их изготовления сопоставима со стоимостью банкнот образца 1997 года.
ЦБ РФ в июне 2022 года представил первую обновленную 100-рублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. В октябре 2023 года была представлена модернизированная купюра номиналом 5000 рублей, которая посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
Одновременно с пятитысячной купюрой была представлена и банкнота в 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск был приостановлен, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование. Белов сообщил, что ЦБ сохраняет планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры до конца 2025 года.
Зампред ЦБ также отметил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для новой пятисотки.
Белов подчеркнул, что банкноты номиналом 50 и 10 рублей образца 1997 года также будут модернизированы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 сентября в 12.00 мск.
ЦБ учитывал налоговые инициативы при решении по ключевой ставке в сентябре