ЦБ назвал процент банкоматов, принимающих новые банкноты в 100 и 5000 руб - 25.09.2025
ЦБ назвал процент банкоматов, принимающих новые банкноты в 100 и 5000 руб
10:21 25.09.2025
 
ЦБ назвал процент банкоматов, принимающих новые банкноты в 100 и 5000 руб

© РИА Новости . Мария Девахина
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обновленные банкноты номиналом 100 и 5000 рублей принимают 85% банкоматов и 95% счетно-сортировальных машин, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Что касается доли счетно-сортировальных машин, адаптированных к модифицированным банкнотам в 100 и 5000 рублей, то по состоянию на сентябрь 2025 года она составила 95%, а доля банкоматов - 85%", - отметил он .
Белов отметил, что опыт показал, что после объявления о выпуске в обращение новых банкнот, отдельные модели оборудования банков могут быть адаптированы к их обработке через два-три месяца, в большинстве случаев на это уходит год-полтора.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Заголовок открываемого материала