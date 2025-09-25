https://1prime.ru/20250925/banknoty-862756138.html

ЦБ назвал процент банкоматов, принимающих новые банкноты в 100 и 5000 руб

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обновленные банкноты номиналом 100 и 5000 рублей принимают 85% банкоматов и 95% счетно-сортировальных машин, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Что касается доли счетно-сортировальных машин, адаптированных к модифицированным банкнотам в 100 и 5000 рублей, то по состоянию на сентябрь 2025 года она составила 95%, а доля банкоматов - 85%", - отметил он . Белов отметил, что опыт показал, что после объявления о выпуске в обращение новых банкнот, отдельные модели оборудования банков могут быть адаптированы к их обработке через два-три месяца, в большинстве случаев на это уходит год-полтора. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

