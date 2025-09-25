https://1prime.ru/20250925/benzin-862769431.html

Бензин Аи-92 снова обновил рекорд на российской бирже в четверг

2025-09-25T15:51+0300

энергетика

рынок

александр новак

минфин

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла нового рекорда в четверг, приблизившись к отметке в 74 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России (учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний) за день подорожал на 0,22% - до 73 848 рублей за тонну. Марка Аи-95 выросла в цене на 0,5% - до 79 788 рублей за тонну. При этом цена на летнее дизельное топливо к закрытию торгов четверга снизилась на 0,17% - до 71 940 рублей за тонну. Стоимость мазута подскочила на 3,31%, до 25 921 рубля за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 4,26%, до 18 829 рублей. При этом авиакеросин подешевел на 1,69% - до 73 009 рублей за тонну. Порог допустимого отклонения оптовых цен на топливо для выплат по демпферу будет увеличен с 1 сентября на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, сообщил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак. Сейчас Минфин готовит соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Средняя биржевая цена Аи-92 в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер (66 495 рублей за тонну). Средняя стоимость в сентябре на текущий момент составляет 72 062 рублей за тонну - это выше текущей демпферной отсечки, но ниже потенциально скорректированной (72 540 рублей за тонну). Соответственно, если изменения не будут приняты, нефтяники могут лишиться субсидий как за август, так и за сентябрь. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются.

