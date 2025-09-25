Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Балицкий опроверг сообщения о проблемах с бензином в Запорожской области - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/benzin-862778341.html
Балицкий опроверг сообщения о проблемах с бензином в Запорожской области
Балицкий опроверг сообщения о проблемах с бензином в Запорожской области - 25.09.2025, ПРАЙМ
Балицкий опроверг сообщения о проблемах с бензином в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, но о критической ситуации речь не... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T18:40+0300
2025-09-25T18:40+0300
запорожская область
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, но о критической ситуации речь не идет: топливо поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы им обеспечены. "В Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, причина которых - ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, что влияет на объемы производства. О критической ситуации речь не идет. Подобные трудности в той или иной мере возникают ежегодно", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, несмотря на все попытки обстрелов со стороны ВСУ и другие неблагоприятные факторы, "топливо в Запорожскую область поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы региона топливом обеспечены". "Держим постоянный контакт с министерством энергетики РФ и крупнейшими поставщиками топлива, владеем оперативной информацией обо всех оплаченных договорах и отгрузках, регулируется процесс поставок", - подчеркнул губернатор. Балицкий отметил, что власти четко понимают объем топлива, который движется в Запорожскую область, знают о железнодорожных составах и сроках прибытия цистерн. "Ситуация находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации. Прошу всех сохранять спокойствие, запасы топлива в стране есть, производство топлива возобновится в полном объеме", - заключил он.
https://1prime.ru/20250925/novak-862765342.html
запорожская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, рф, всу
Запорожская область, РФ, ВСУ
18:40 25.09.2025
 
Балицкий опроверг сообщения о проблемах с бензином в Запорожской области

Балицкий: критической ситуации с бензином в Запорожской области нет, топливо поставляется

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Работа автозаправки . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, но о критической ситуации речь не идет: топливо поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы им обеспечены.
Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, причина которых - ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, что влияет на объемы производства. О критической ситуации речь не идет. Подобные трудности в той или иной мере возникают ежегодно", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, несмотря на все попытки обстрелов со стороны ВСУ и другие неблагоприятные факторы, "топливо в Запорожскую область поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы региона топливом обеспечены".
"Держим постоянный контакт с министерством энергетики РФ и крупнейшими поставщиками топлива, владеем оперативной информацией обо всех оплаченных договорах и отгрузках, регулируется процесс поставок", - подчеркнул губернатор.
Балицкий отметил, что власти четко понимают объем топлива, который движется в Запорожскую область, знают о железнодорожных составах и сроках прибытия цистерн.
"Ситуация находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации. Прошу всех сохранять спокойствие, запасы топлива в стране есть, производство топлива возобновится в полном объеме", - заключил он.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года
14:01
 
Запорожская областьРФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала