В Севастополе стабилизируют ситуацию с дефицитом бензина - 25.09.2025
В Севастополе стабилизируют ситуацию с дефицитом бензина
В Севастополе стабилизируют ситуацию с дефицитом бензина - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Севастополе стабилизируют ситуацию с дефицитом бензина
Ситуацию с дефицитом бензина самой востребованной марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, проблем с дизельным топливом... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T20:09+0300
2025-09-25T20:09+0300
севастополь
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Ситуацию с дефицитом бензина самой востребованной марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, проблем с дизельным топливом нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Бензин в настоящее время везется в Севастополь. Вчера было завезено большое количество AИ-95. Все необходимые запасы движутся в сторону Севастополя и ежедневно будут пополняться заправочные станции. Что касается бензина марки AИ-95, ситуация должна быть стабилизирована в течение двух дней, с АИ-92 - больше сложностей, но его потребление относительно небольшое в Севастополе, по дизельному топливу существующие запасы не подразумевают никакого перерыва в его наличии", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ. По словам губернатора города, дефицит бензина сложился по объективным причинам, связанными с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Поэтому сложился сезонный дефицит, и временные перебои в поставках по топливу периодически возникают", - заключил Развожаев.
севастополь
севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
20:09 25.09.2025
 
В Севастополе стабилизируют ситуацию с дефицитом бензина

Развожаев: ситуацию с дефицитом бензина в Севастополе стабилизируют в течение двух дней

© РИА Новости . Алексей Сазонов
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Ситуацию с дефицитом бензина самой востребованной марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, проблем с дизельным топливом нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Бензин в настоящее время везется в Севастополь. Вчера было завезено большое количество AИ-95. Все необходимые запасы движутся в сторону Севастополя и ежедневно будут пополняться заправочные станции. Что касается бензина марки AИ-95, ситуация должна быть стабилизирована в течение двух дней, с АИ-92 - больше сложностей, но его потребление относительно небольшое в Севастополе, по дизельному топливу существующие запасы не подразумевают никакого перерыва в его наличии", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.
По словам губернатора города, дефицит бензина сложился по объективным причинам, связанными с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем.
"Поэтому сложился сезонный дефицит, и временные перебои в поставках по топливу периодически возникают", - заключил Развожаев.
Балицкий опроверг сообщения о проблемах с бензином в Запорожской области
