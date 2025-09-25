Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вам чек нужен?". Зачем кассир говорит это покупателю
Магазин может предложить покупателю не брать чек, однако соглашаться на это не стоит. Бумажный или электронный чек — простое и надежное средство сохранить... | 25.09.2025, ПРАЙМ
03:03 25.09.2025
 
"Вам чек нужен?". Зачем кассир говорит это покупателю

Юрист Циммерман объяснила, почему кассир уговаривает покупателя не брать чек

Открытие в Сибири сети магазинов-дискаунтеров "Чижик"
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Магазин может предложить покупателю не брать чек, однако соглашаться на это не стоит. Бумажный или электронный чек — простое и надежное средство сохранить законные права потребителя, рассказала агентству “Прайм” Анна Циммерман, младший юрист Национальной юридической компании "Митра".
По ее словам, магазин предлагает не брать чек, преследуя, в первую очередь, свои интересы. Вот основные причины:
  • Экономия средств: бумага, чернила для кассовых аппаратов и обслуживание фискальных накопителей — это прямые расходы. Отказ даже от 10-20% чеков дает существенную экономию в масштабах сети.
  • Забота об экологии: Сокращение использования бумаги позиционируется как вклад в защиту окружающей среды. Это улучшает имидж компании, хотя экономический мотив часто первичен.
  • Снижение рисков при возврате товара. Это основной риск для покупателя. Чек является первоначальным и главным доказательством факта покупки и ее условий. Без него покупателю значительно сложнее вернуть или обменять товар.
“Магазин таким образом экономит на чеках и косвенно снижает количество потенциальных обращений по гарантии и возвратам. А вот для покупателей отказ от чека создает серьезные процессуальные трудности”, - указала юрист.
В Госдуму внесут проект о введении "честного чека"
8 сентября, 16:40
8 сентября, 16:40
По ее словам, право на возврат в этом случае сохраняется, но осуществить его становится сложнее. Закон "О защите прав потребителей" прямо разрешает использовать иные средства доказывания: выписку по банковской карте, свидетельские показания, штрих-код на упаковке, данные с видеокамер магазина. Однако на практике этого часто бывает недостаточно. Выписка из банка доказывает лишь факт оплаты, но не конкретный товар. Свидетелей у обычной покупки может и не быть. Запрос видеозаписи — длительная процедура, на которую магазин может ответить отказом или "потерей" данных.
Кроме того, без чека невозможно отчитаться за покупку. Это актуально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, покупающих товары для бизнеса. Без чека списать стоимость товара на расходы невозможно.
Еще один риск - возможные проблемы с гарантийным ремонтом. Для многих технически сложных товаров гарантийный талон необходимо заполнить в момент покупки, и часто для его активации требуется приложить чек.
“Поэтому покупателям лучше всегда брать кассовый чек, это ваша главная страховка на случай проблем с товаром. Экономия нескольких секунд или грамма бумаги не стоит потенциальных хлопот и судебных разбирательств. Если вам предлагают не брать чек, вежливо откажитесь: "Спасибо, чек мне нужен", - советует Циммерман.
Для дорогостоящих товаров (техника, электроника, ювелирные изделия) сохраняйте чек в течение всего срока гарантии, а лучше — дольше. Можно использовать электронный чек, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, добавила она
Продавец, в свою очередь, вправе предложить не брать чек, но это не должно быть навязчивым или вводить в заблуждение. Отказать в выдаче чека кассир не имеет права, в противном случае речь идет об административном правонарушении.
“Практика предложения отказа от чека выгодна в первую очередь магазину, так как она снижает его издержки и потенциальные риски. Для покупателя отказ от чека сопряжен с серьезным риском осложнения или даже невозможности защиты своих прав в случае необходимости вернуть или обменять товар”, - заключила юрист.
 
