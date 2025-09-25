Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа хочет огранить для США доступ к воздушному пространству - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/daffi-862779432.html
Европа хочет огранить для США доступ к воздушному пространству
Европа хочет огранить для США доступ к воздушному пространству - 25.09.2025, ПРАЙМ
Европа хочет огранить для США доступ к воздушному пространству
Европа, заявляя о "шумовом воздействии", хочет огранить для США доступ к своему воздушному пространству, несмотря на соглашения об "открытом небе", заявил... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T19:11+0300
2025-09-25T19:11+0300
бизнес
мировая экономика
европа
сша
амстердам
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Европа, заявляя о "шумовом воздействии", хочет огранить для США доступ к своему воздушному пространству, несмотря на соглашения об "открытом небе", заявил министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи. "Они заявляют о шумовом воздействии, но что они хотят сделать, они хотят ограничить доступ к своему воздушному пространству, а у нас с этими странами есть межправительственные соглашения об открытом небе, как торговые соглашения", - сказал Даффи в эфире телеканала Fox Business, отвечая на вопрос о том, почему Европа хочет ограничить трансатлантические перелеты. Он добавил, что президент США Дональд Трамп будет соблюдать существующие соглашения с европейскими странами. Ранее Даффи предупредил европейские страны о недопустимости введения ограничений и новых сборов в сфере авиаперевозок, заявив, что это нарушает принципы Международной организации гражданской авиации (ICAO). Он также заявлял о том, что новые налоги и сборы могут вызвать "эффект домино", при котором государства-члены, их авиакомпании и граждане будут вынуждены нести чрезмерные и несправедливые издержки. В беседе с агентством Рейтер он также назвал Амстердам, Лиссабон и Дублин в числе городов, где обсуждаются меры по ограничению авиаперевозок. Известно, что власти Нидерландов пытаются сократить число рейсов в аэропорту "Схипхол" для снижения шумового воздействия. В Дании с января 2025 года действует новый авиационный налог, а во Франции значительно повышены сборы на авиабилеты.
https://1prime.ru/20250923/ryutte-862665345.html
европа
сша
амстердам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_73bb3ea0c5b6f4ebaca8926736438e71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, европа, сша, амстердам, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, Амстердам, Дональд Трамп
19:11 25.09.2025
 
Европа хочет огранить для США доступ к воздушному пространству

Даффи: Европа хочет огранить для самолетов США доступ к воздушному пространству

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Европа, заявляя о "шумовом воздействии", хочет огранить для США доступ к своему воздушному пространству, несмотря на соглашения об "открытом небе", заявил министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи.
"Они заявляют о шумовом воздействии, но что они хотят сделать, они хотят ограничить доступ к своему воздушному пространству, а у нас с этими странами есть межправительственные соглашения об открытом небе, как торговые соглашения", - сказал Даффи в эфире телеканала Fox Business, отвечая на вопрос о том, почему Европа хочет ограничить трансатлантические перелеты.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп будет соблюдать существующие соглашения с европейскими странами.
Ранее Даффи предупредил европейские страны о недопустимости введения ограничений и новых сборов в сфере авиаперевозок, заявив, что это нарушает принципы Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Он также заявлял о том, что новые налоги и сборы могут вызвать "эффект домино", при котором государства-члены, их авиакомпании и граждане будут вынуждены нести чрезмерные и несправедливые издержки. В беседе с агентством Рейтер он также назвал Амстердам, Лиссабон и Дублин в числе городов, где обсуждаются меры по ограничению авиаперевозок.
Известно, что власти Нидерландов пытаются сократить число рейсов в аэропорту "Схипхол" для снижения шумового воздействия. В Дании с января 2025 года действует новый авиационный налог, а во Франции значительно повышены сборы на авиабилеты.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Генсек НАТО не ответил, будет ли альянс сбивать российские БПЛА и самолеты
23 сентября, 15:56
 
БизнесМировая экономикаЕВРОПАСШААмстердамДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала