https://1prime.ru/20250925/daffi-862779432.html

Европа хочет огранить для США доступ к воздушному пространству

Европа хочет огранить для США доступ к воздушному пространству - 25.09.2025, ПРАЙМ

Европа хочет огранить для США доступ к воздушному пространству

Европа, заявляя о "шумовом воздействии", хочет огранить для США доступ к своему воздушному пространству, несмотря на соглашения об "открытом небе", заявил... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T19:11+0300

2025-09-25T19:11+0300

2025-09-25T19:11+0300

бизнес

мировая экономика

европа

сша

амстердам

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Европа, заявляя о "шумовом воздействии", хочет огранить для США доступ к своему воздушному пространству, несмотря на соглашения об "открытом небе", заявил министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи. "Они заявляют о шумовом воздействии, но что они хотят сделать, они хотят ограничить доступ к своему воздушному пространству, а у нас с этими странами есть межправительственные соглашения об открытом небе, как торговые соглашения", - сказал Даффи в эфире телеканала Fox Business, отвечая на вопрос о том, почему Европа хочет ограничить трансатлантические перелеты. Он добавил, что президент США Дональд Трамп будет соблюдать существующие соглашения с европейскими странами. Ранее Даффи предупредил европейские страны о недопустимости введения ограничений и новых сборов в сфере авиаперевозок, заявив, что это нарушает принципы Международной организации гражданской авиации (ICAO). Он также заявлял о том, что новые налоги и сборы могут вызвать "эффект домино", при котором государства-члены, их авиакомпании и граждане будут вынуждены нести чрезмерные и несправедливые издержки. В беседе с агентством Рейтер он также назвал Амстердам, Лиссабон и Дублин в числе городов, где обсуждаются меры по ограничению авиаперевозок. Известно, что власти Нидерландов пытаются сократить число рейсов в аэропорту "Схипхол" для снижения шумового воздействия. В Дании с января 2025 года действует новый авиационный налог, а во Франции значительно повышены сборы на авиабилеты.

https://1prime.ru/20250923/ryutte-862665345.html

европа

сша

амстердам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, европа, сша, амстердам, дональд трамп