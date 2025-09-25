https://1prime.ru/20250925/dollar-862754867.html

Доллар дешевеет к мировым валютам в четверг утром

2025-09-25T09:35+0300

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене, в четверг утром на фоне неопределенности денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1745 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1738 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 148,84 иены с уровня прошлого закрытия в 148,88 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,05% - до 97,82 пункта. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли (Mary Daly) отметила, что регулятору необходимо в дальнейшем снижать базовую ставку, однако сроки пока неясны, передает агентство Рейтер. "Произойдет ли это прямо сейчас, в этом году или в будущем? Сложно сказать, но действительно важно то, что корректировка политики, вероятно, потребуется", - цитирует Рейтер заявление Дейли. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.

