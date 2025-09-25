https://1prime.ru/20250925/dollar-862775192.html

Курс доллара перешел к росту к иене в четверг вечером

25.09.2025 - Курс доллара по отношению к иене перешел к росту в четверг после публикации американской макростатистики, и в частности, значительного пересмотра в большую...

экономика

доллар

иена

рынок

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене перешел к росту в четверг после публикации американской макростатистики, и в частности, значительного пересмотра в большую сторону окончательной оценки увеличения квартального ВВП - до 3,8%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск курс доллара к иене поднимается до 149,43 иены с уровня прошлого закрытия в 148,88 иены за доллар. До выхода данных американская валюта дешевела к иене. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1686 доллара с 1,1738 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,43% - до 98,29 пункта. Квартальный ВВП США, согласно окончательным данным, вырос на 3,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны лишь на 3%, промежуточная - на 3,3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 20 сентября неожиданно снизилось - на 14 тысяч, до 218 тысяч. Показатель теперь находится на минимуме с июля. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе сократилось меньше ожиданий - на 0,2% по сравнению с показателем июля, до 4 миллионов.

