https://1prime.ru/20250925/dubay-862787618.html
В Дубае начались испытания 60 беспилотных такси
В Дубае начались испытания 60 беспилотных такси - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Дубае начались испытания 60 беспилотных такси
В Дубае начались испытания в общей сложности 60 беспилотных такси, принадлежащих компаниям Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai, сообщает пресс-служба... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T23:36+0300
2025-09-25T23:36+0300
2025-09-25T23:36+0300
бизнес
дубай
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/66/842186658_0:0:3112:1751_1920x0_80_0_0_359ae93948aafd44cfde473b273d210f.jpg
ДУБАЙ, 25 сен - ПРАЙМ. В Дубае начались испытания в общей сложности 60 беспилотных такси, принадлежащих компаниям Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Три ведущие мировые компании - Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai - начали пилотную эксплуатацию более 60 беспилотных автомобилей в районах Джумейра и Умм-Сукейм", - говорится в сообщении пресс-службы. Коммерческий запуск сервиса такси без водителя в Дубае запланирован на 2026 год. В Дубае 24-25 сентября проходил Всемирный конгресс по беспилотному транспорту, в котором приняли участие более 85 спикеров и 55 компаний, представивших свои разработки в области беспилотных технологий, транспорта будущего и интегрированной мобильности.
https://1prime.ru/20250913/aeroport-862235001.html
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/66/842186658_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8e15142a5d92ae7107a471ddf0276186.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, дубай
В Дубае начались испытания 60 беспилотных такси
Dubai Media Office: в Дубае начались испытания 60 беспилотных такси
ДУБАЙ, 25 сен - ПРАЙМ. В Дубае начались испытания в общей сложности 60 беспилотных такси, принадлежащих компаниям Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
"Три ведущие мировые компании - Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai - начали пилотную эксплуатацию более 60 беспилотных автомобилей в районах Джумейра и Умм-Сукейм", - говорится в сообщении пресс-службы.
Коммерческий запуск сервиса такси без водителя в Дубае
запланирован на 2026 год.
В Дубае 24-25 сентября проходил Всемирный конгресс по беспилотному транспорту, в котором приняли участие более 85 спикеров и 55 компаний, представивших свои разработки в области беспилотных технологий, транспорта будущего и интегрированной мобильности.
В аэропортах на юге России работают над внедрением беспилотной техники