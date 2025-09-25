В Дубае начались испытания 60 беспилотных такси

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-25T23:36+0300
бизнес
дубай
ДУБАЙ, 25 сен - ПРАЙМ. В Дубае начались испытания в общей сложности 60 беспилотных такси, принадлежащих компаниям Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Три ведущие мировые компании - Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai - начали пилотную эксплуатацию более 60 беспилотных автомобилей в районах Джумейра и Умм-Сукейм", - говорится в сообщении пресс-службы. Коммерческий запуск сервиса такси без водителя в Дубае запланирован на 2026 год. В Дубае 24-25 сентября проходил Всемирный конгресс по беспилотному транспорту, в котором приняли участие более 85 спикеров и 55 компаний, представивших свои разработки в области беспилотных технологий, транспорта будущего и интегрированной мобильности.
бизнес, дубай
Бизнес, Дубай
23:36 25.09.2025
 
ДУБАЙ, 25 сен - ПРАЙМ. В Дубае начались испытания в общей сложности 60 беспилотных такси, принадлежащих компаниям Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
"Три ведущие мировые компании - Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai - начали пилотную эксплуатацию более 60 беспилотных автомобилей в районах Джумейра и Умм-Сукейм", - говорится в сообщении пресс-службы.
Коммерческий запуск сервиса такси без водителя в Дубае запланирован на 2026 год.
В Дубае 24-25 сентября проходил Всемирный конгресс по беспилотному транспорту, в котором приняли участие более 85 спикеров и 55 компаний, представивших свои разработки в области беспилотных технологий, транспорта будущего и интегрированной мобильности.
