В Дубае начались испытания 60 беспилотных такси

ДУБАЙ, 25 сен - ПРАЙМ. В Дубае начались испытания в общей сложности 60 беспилотных такси, принадлежащих компаниям Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Три ведущие мировые компании - Baidu Apollo Go, WeRide и Pony.ai - начали пилотную эксплуатацию более 60 беспилотных автомобилей в районах Джумейра и Умм-Сукейм", - говорится в сообщении пресс-службы. Коммерческий запуск сервиса такси без водителя в Дубае запланирован на 2026 год. В Дубае 24-25 сентября проходил Всемирный конгресс по беспилотному транспорту, в котором приняли участие более 85 спикеров и 55 компаний, представивших свои разработки в области беспилотных технологий, транспорта будущего и интегрированной мобильности.

