https://1prime.ru/20250925/ek-862749971.html

В Европарламенте сообщили о новом скандале с фон дер Ляйен

В Европарламенте сообщили о новом скандале с фон дер Ляйен - 25.09.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте сообщили о новом скандале с фон дер Ляйен

Вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен назревает очередной скандал, о чем сообщила в соцсети Х венгерский депутат Европарламента Кинга Гал. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T04:47+0300

2025-09-25T04:47+0300

2025-09-25T04:48+0300

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

ес

ек

европарламент

франция

люксембург

скандал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен назревает очередной скандал, о чем сообщила в соцсети Х венгерский депутат Европарламента Кинга Гал. "Вокруг СМС фон дер Ляйен разгорается очередной скандал. Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений президенту (Франции Эммануэлю. — Прим. ред.) Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали", — написала евродепутат.Гал подчеркнула, что этот инцидент вновь свидетельствует о недостаточной прозрачности в деятельности ЕК. Она призвала к обеспечению реальной открытости в институтах Евросоюза, исключив тайные соглашения и исчезновение сообщений. В августе 2025 года New York Times сообщила, что Еврокомиссия не сохранила текстовые сообщения фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурлой, касающиеся закупки вакцин для ЕС во время пандемии COVID-19. В августе 2025 года суд Евросоюза в Люксембурге вынес решение, что ЕК допустила нарушения при закупках вакцин от коронавируса в 2020 и 2021 годах, ограничив доступ к информации о ценах на препараты и не представив доказательства отсутствия конфликта интересов в этих закупках. В 2021 году New York Times сообщала, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла обменивались СМС, обсуждая крупнейший контракт Евросоюза по закупке вакцин. Уже тогда главу ЕК подозревали в активном влиянии на переговоры, и скандал получил в СМИ название "Пфайзергейт". Общая стоимость сделки могла составить 35 миллиардов евро, а объем закупленных 1,8 миллиарда доз значительно превосходил потребности жителей ЕС. Фон дер Ляйен призывали раскрыть содержание переписки, но Еврокомиссия в июне 2022 года отказалась сделать это.

https://1prime.ru/20250924/evrosoyuz-862745071.html

франция

люксембург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, ек, европарламент, франция, люксембург, скандал