https://1prime.ru/20250925/ek-862749971.html
В Европарламенте сообщили о новом скандале с фон дер Ляйен
В Европарламенте сообщили о новом скандале с фон дер Ляйен - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте сообщили о новом скандале с фон дер Ляйен
Вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен назревает очередной скандал, о чем сообщила в соцсети Х венгерский депутат Европарламента Кинга Гал. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T04:47+0300
2025-09-25T04:47+0300
2025-09-25T04:48+0300
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
ес
ек
европарламент
франция
люксембург
скандал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен назревает очередной скандал, о чем сообщила в соцсети Х венгерский депутат Европарламента Кинга Гал. "Вокруг СМС фон дер Ляйен разгорается очередной скандал. Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений президенту (Франции Эммануэлю. — Прим. ред.) Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали", — написала евродепутат.Гал подчеркнула, что этот инцидент вновь свидетельствует о недостаточной прозрачности в деятельности ЕК. Она призвала к обеспечению реальной открытости в институтах Евросоюза, исключив тайные соглашения и исчезновение сообщений. В августе 2025 года New York Times сообщила, что Еврокомиссия не сохранила текстовые сообщения фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурлой, касающиеся закупки вакцин для ЕС во время пандемии COVID-19. В августе 2025 года суд Евросоюза в Люксембурге вынес решение, что ЕК допустила нарушения при закупках вакцин от коронавируса в 2020 и 2021 годах, ограничив доступ к информации о ценах на препараты и не представив доказательства отсутствия конфликта интересов в этих закупках. В 2021 году New York Times сообщала, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла обменивались СМС, обсуждая крупнейший контракт Евросоюза по закупке вакцин. Уже тогда главу ЕК подозревали в активном влиянии на переговоры, и скандал получил в СМИ название "Пфайзергейт". Общая стоимость сделки могла составить 35 миллиардов евро, а объем закупленных 1,8 миллиарда доз значительно превосходил потребности жителей ЕС. Фон дер Ляйен призывали раскрыть содержание переписки, но Еврокомиссия в июне 2022 года отказалась сделать это.
https://1prime.ru/20250924/evrosoyuz-862745071.html
франция
люксембург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9685ed5d6505e4ff4d6e57219bc1cf04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, ек, европарламент, франция, люксембург, скандал
Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, ЕС, ЕК, Европарламент, ФРАНЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, скандал
В Европарламенте сообщили о новом скандале с фон дер Ляйен
Депутат ЕП Гал: разгорается скандал с пропавшими СМС фон дер Ляйен Макрону
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен назревает очередной скандал, о чем сообщила в соцсети Х венгерский депутат Европарламента Кинга Гал.
"Вокруг СМС фон дер Ляйен разгорается очередной скандал. Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений президенту (Франции Эммануэлю. — Прим. ред.) Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали", — написала евродепутат.
Гал подчеркнула, что этот инцидент вновь свидетельствует о недостаточной прозрачности в деятельности ЕК. Она призвала к обеспечению реальной открытости в институтах Евросоюза, исключив тайные соглашения и исчезновение сообщений.
В августе 2025 года New York Times сообщила, что Еврокомиссия не сохранила текстовые сообщения фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурлой, касающиеся закупки вакцин для ЕС во время пандемии COVID-19.
В августе 2025 года суд Евросоюза в Люксембурге вынес решение, что ЕК допустила нарушения при закупках вакцин от коронавируса в 2020 и 2021 годах, ограничив доступ к информации о ценах на препараты и не представив доказательства отсутствия конфликта интересов в этих закупках.
В 2021 году New York Times сообщала, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла обменивались СМС, обсуждая крупнейший контракт Евросоюза по закупке вакцин. Уже тогда главу ЕК подозревали в активном влиянии на переговоры, и скандал получил в СМИ название "Пфайзергейт". Общая стоимость сделки могла составить 35 миллиардов евро, а объем закупленных 1,8 миллиарда доз значительно превосходил потребности жителей ЕС. Фон дер Ляйен призывали раскрыть содержание переписки, но Еврокомиссия в июне 2022 года отказалась сделать это.
На Западе рассказали о нелепости санкционной политики ЕС против России