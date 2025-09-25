https://1prime.ru/20250925/ekonomika-862762011.html
Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева
Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева - 25.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева
Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:39+0300
2025-09-25T12:39+0300
2025-09-25T12:39+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856476958_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_4df757415e20f95d8633eda15b457612.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции", - сказала она.
https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761786.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856476958_428:0:3157:2047_1920x0_80_0_0_e9171dc748bd2de7bf35f59d8b6f7d1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева
Набиуллина: процесс выхода российской экономики из перегрева идет постепенно
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума.
"Сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции", - сказала она.
ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре