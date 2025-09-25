https://1prime.ru/20250925/ekonomika-862762011.html

Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева

Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева - 25.09.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева

Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T12:39+0300

2025-09-25T12:39+0300

2025-09-25T12:39+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856476958_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_4df757415e20f95d8633eda15b457612.jpg

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции", - сказала она.

https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761786.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина, банк россии