2025-09-25T12:39+0300
2025-09-25T12:39+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
банк россии
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции", - сказала она.
россия, эльвира набиуллина, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
12:39 25.09.2025
 
Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума.
"Сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции", - сказала она.
ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре
12:33
 
ЭкономикаРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала