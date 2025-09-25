https://1prime.ru/20250925/eksperty-862751067.html

Эксперты рассказали о перспективах профессии digital-маркетолога

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Профессия digital-маркетолога останется одной из самых перспективных на рынке труда, больше половины работодателей уверены, что спрос на специалистов в этой области будет расти, около четверти считают, что сохранится на прежнем уровне, говорится в совместном исследовании "Яндекс Рекламы" и агентства маркетинговых исследований ORO, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Профессия digital-маркетолога закрепляется как одна из самых перспективных на рынке труда. 64% работодателей уверены, что в ближайшие три года спрос на специалистов по интернет-маркетингу будет расти, еще 26% считают, что он как минимум сохранится на нынешнем уровне. Лишь 5% опрошенных прогнозируют снижение", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 500 представителей компаний из разных регионов РФ. Аналитики указывают, что растущую роль профессии подтверждает и динамика текущего найма. Так, 29% компаний уже работают с интернет-маркетологами как в штате, так и на фрилансе. Каждый пятый работодатель планирует нанять специалистов в течение ближайшего года. Более того, бизнес все чаще воспринимает интернет-маркетологов не как вспомогательную функцию, а как стратегический актив для развития. "Особое значение имеет владение базовыми инструментами интернет-маркетинга. В первую очередь это умение работать с платной рекламой, веб-аналитикой и контент-маркетингом в социальных сетях. Эти навыки занимают лидирующие позиции среди требований работодателей и остаются одинаково востребованными как у начинающих специалистов, так и у опытных", - поясняется в исследовании. По словам аналитиков, 97% компаний отмечают, что онлайн-продвижение напрямую увеличивает продажи, а 91% считают, что максимального эффекта позволяет достичь комплексный подход к маркетингу. В то же время 92% опрошенных представителей бизнеса уверены, что развитие сегмента онлайн-продаж невозможно без грамотной настройки рекламы в поисковиках.

