Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики

2025-09-25T18:23+0300
2025-09-25T18:23+0300
2025-09-25T18:23+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере мирной атомной энергетики, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. "Мы готовы вступить в партнерство с Россией, объединить наш растущий рынок, нашу квалифицированную рабочую силу со знаниями России для того, чтобы создать партнерство, которое станет источником вдохновения для нашего континента... Ядерная энергия необходима нам для того, чтобы обеспечить на долгосрочную перспективу развитие, диверсифицировать энергобаланс, а также воплотить в жизнь потенциал Эфиопии", - сказал он на заседании атомного форума. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
россия, эфиопия
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере мирной атомной энергетики, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.
"Мы готовы вступить в партнерство с Россией, объединить наш растущий рынок, нашу квалифицированную рабочую силу со знаниями России для того, чтобы создать партнерство, которое станет источником вдохновения для нашего континента... Ядерная энергия необходима нам для того, чтобы обеспечить на долгосрочную перспективу развитие, диверсифицировать энергобаланс, а также воплотить в жизнь потенциал Эфиопии", - сказал он на заседании атомного форума.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
