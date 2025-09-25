Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики - 25.09.2025
Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики
Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики - 25.09.2025
Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики
Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере мирной атомной энергетики, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. | 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере мирной атомной энергетики, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. "Мы готовы вступить в партнерство с Россией, объединить наш растущий рынок, нашу квалифицированную рабочую силу со знаниями России для того, чтобы создать партнерство, которое станет источником вдохновения для нашего континента... Ядерная энергия необходима нам для того, чтобы обеспечить на долгосрочную перспективу развитие, диверсифицировать энергобаланс, а также воплотить в жизнь потенциал Эфиопии", - сказал он на заседании атомного форума. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
18:23 25.09.2025
 
Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики

Премьер Эфиопии Ахмед: Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией в сфере энергетики

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Илья Питалев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Эфиопия готова укрепить сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере мирной атомной энергетики, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.
"Мы готовы вступить в партнерство с Россией, объединить наш растущий рынок, нашу квалифицированную рабочую силу со знаниями России для того, чтобы создать партнерство, которое станет источником вдохновения для нашего континента... Ядерная энергия необходима нам для того, чтобы обеспечить на долгосрочную перспективу развитие, диверсифицировать энергобаланс, а также воплотить в жизнь потенциал Эфиопии", - сказал он на заседании атомного форума.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
