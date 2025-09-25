Евро дорожает к доллару в четверг днем

https://1prime.ru/20250925/evro-862764192.html
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг днем увеличивается после публикации данных о росте доверия к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.11 мск курс евро к доллару растёт до 1,1749 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1738 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 148,76 иены с уровня прошлого закрытия в 148,88 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,07% - до 97,8 пункта. Ранее в четверг исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) сообщили, что индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь увеличился до минус 22,3 пункта с пересмотренного уровня сентября в минус 23,5 пункта. Аналитики прогнозировали рост только до минус 23,3 пункта с первоначального значения сентября в минус 23,6 пункта. Позднее в четверг минторг США опубликует третью, окончательную оценку динамики американского ВВП. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны лишь на 3%.
