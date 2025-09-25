https://1prime.ru/20250925/evropa-862763608.html
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе в четверг
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе в четверг
Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг во главе с немецким DAX после выхода показателей по экономическому состоянию Германии, свидетельствуют... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:07+0300
2025-09-25T13:07+0300
2025-09-25T13:07+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/18/841351894_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_189f6e695523da723f80048e723de1be.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг во главе с немецким DAX после выхода показателей по экономическому состоянию Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,36%, до 9 217,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,62%, до 7 779,14 пункта, немецкий DAX - на 0,93%, до 23 462,3 пункта. Инвесторы оценивают опубликованный в четверг индекс доверия потребителей к экономике Германии. Так, показатель по состоянию на октябрь увеличился до минус 22,3 пункта с пересмотренного уровня сентября в минус 23,5 пункта. А индекс текущих экономических ожиданий в стране уменьшился до минус 1,4 пункта с 2,7 пункта в августе, что стало худшим значением с января 2025 года. Кроме того, мировые рынки ожидают выхода данных по ВВП США за второй квартал. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%. "После недавних решений Федеральной резервной системы США рынок сосредоточился на главном вопросе - отсутствии рецессии - и я думаю, что это соответствует и настроениям в Европе", - цитирует агентство Рейтер портфельного управляющего европейскими акциями Ninety One Бена Ламберта (Ben Lambert). Акции одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) во Франкфурте растут в цене примерно на 5%. Согласно данным, вышедшим в четверг, в третьем квартале текущего фингода чистая прибыль компании увеличилась на 39,3% в годовом выражении и составила 3,229 миллиарда крон (344 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20250925/atr-862759612.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/18/841351894_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_f574c208389332fd406ebd2fdbca0ace.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, европа, dax
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, DAX
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе в четверг
Фондовые индексы Европы в четверг торгуются в минусе во главе с немецким DAX
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг во главе с немецким DAX после выхода показателей по экономическому состоянию Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,36%, до 9 217,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,62%, до 7 779,14 пункта, немецкий DAX - на 0,93%, до 23 462,3 пункта.
Инвесторы оценивают опубликованный в четверг индекс доверия потребителей к экономике Германии. Так, показатель по состоянию на октябрь увеличился до минус 22,3 пункта с пересмотренного уровня сентября в минус 23,5 пункта. А индекс текущих экономических ожиданий в стране уменьшился до минус 1,4 пункта с 2,7 пункта в августе, что стало худшим значением с января 2025 года.
Кроме того, мировые рынки ожидают выхода данных по ВВП США за второй квартал. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%.
"После недавних решений Федеральной резервной системы США рынок сосредоточился на главном вопросе - отсутствии рецессии - и я думаю, что это соответствует и настроениям в Европе", - цитирует агентство Рейтер портфельного управляющего европейскими акциями Ninety One Бена Ламберта (Ben Lambert).
Акции одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) во Франкфурте растут в цене примерно на 5%. Согласно данным, вышедшим в четверг, в третьем квартале текущего фингода чистая прибыль компании увеличилась на 39,3% в годовом выражении и составила 3,229 миллиарда крон (344 миллиона долларов).
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг без единой динамики