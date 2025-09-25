https://1prime.ru/20250925/evropa-862763608.html

Фондовые индексы Европы торгуются в минусе в четверг

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг во главе с немецким DAX после выхода показателей по экономическому состоянию Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,36%, до 9 217,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,62%, до 7 779,14 пункта, немецкий DAX - на 0,93%, до 23 462,3 пункта. Инвесторы оценивают опубликованный в четверг индекс доверия потребителей к экономике Германии. Так, показатель по состоянию на октябрь увеличился до минус 22,3 пункта с пересмотренного уровня сентября в минус 23,5 пункта. А индекс текущих экономических ожиданий в стране уменьшился до минус 1,4 пункта с 2,7 пункта в августе, что стало худшим значением с января 2025 года. Кроме того, мировые рынки ожидают выхода данных по ВВП США за второй квартал. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%. "После недавних решений Федеральной резервной системы США рынок сосредоточился на главном вопросе - отсутствии рецессии - и я думаю, что это соответствует и настроениям в Европе", - цитирует агентство Рейтер портфельного управляющего европейскими акциями Ninety One Бена Ламберта (Ben Lambert). Акции одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) во Франкфурте растут в цене примерно на 5%. Согласно данным, вышедшим в четверг, в третьем квартале текущего фингода чистая прибыль компании увеличилась на 39,3% в годовом выражении и составила 3,229 миллиарда крон (344 миллиона долларов).

