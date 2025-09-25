Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На 90% дороже": в Европе впали в истерику из-за американского СПГ - 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ, Елена Савельева. ЕС — крупнейший покупатель американского СПГ —вдобавок взял на себя обязательство приобрести энергоносители из США на 750 миллиардов долларов. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги озвучил шокирующие цифры: американский газ стоит в Старом Свете на 60-90% дороже, чем за океаном. И нужно срочно использовать торговую сделку, чтобы сбить цены. Идея хорошая, но вряд ли осуществимая. Почему — в материале "Прайм".Пообещали многоБывший директор ЕЦБ и экс-премьер Италии приурочил свое выступление в Брюсселе к годовщине публикации доклада "Будущее конкурентоспособности ЕС", в котором предупреждал: высокая зависимость от импорта СПГ и заоблачные цены разрушают европейскую промышленность.В конце июля Брюссель и Вашингтон заключили торговую сделку, по которой ЕС обязался закупить у союзника энергоносителей (сжиженный природный газ, нефть, атомное топливо) на 750 миллиардов долларов до 2028-го.Пора просыпатьсяСоглашение в Европе назвали провальным и демонстрирующим растущую зависимость от США. А планы по закупкам нереалистичными: внутренний рынок не переварит столько, нет инфраструктуры, да и денег не хватит.Однако, по мнению Драги, выбирать теперь не приходится: какими бы ни были условия сделки, ее следует рассматривать как возможность реорганизовать систему поставок газа.В частности, коллективные закупки ЕС, впервые предложенные Еврокомиссией в 2022-м, "могли бы сократить ценовой разрыв, усилить переговорную позицию, снизить маржу посредников и защитить от волатильности спотовых рынков".Слабые аргументыАналитики, впрочем, в этом сильно сомневаются.Хотя бы потому, что США — самостоятельный производитель и крупнейший в мире экспортер газа, а Европа была и остается энергозависимой, то есть находится в заведомо уязвимом положении.С другой стороны, как отмечает Александр Гриф —заместитель генерального директора Делового центра экономического развития СНГ и председатель Комитета по цифровому и технологическому суверенитету СНГ, ЕС располагает рычагами воздействия на цены. В частности, может консолидировать спрос и вести коллективные переговоры с поставщиками."Однако сравняться с американским уровнем не получится: газ в США изначально гораздо дешевле благодаря обилию сланцевого. После потери российских поставок Европе приходится покупать топливо на глобальном рынке, а это порой в пять раз дороже", — поясняет эксперт.Дефицитный рынокК тому же рынок СПГ по-прежнему дефицитный. Основные потребители —Китай, Юго-Восточная Азия и развитые страны Европы. То есть конкуренция обострится.Так что переговорные позиции производителя заведомо сильнее, указывает Михаил Шульгин, главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь"."Обычно в момент пополнения запасов перед пиковыми периодами потребления газа Европа конкурирует с Азией за СПГ. И это определяет цены. Кроме того, ЕС как собственный потребительский и весьма рентабельный рынок США отдавать не собираются. Кажется, есть некие негласные договоренности производителей, они и определят политику в среднесрочной перспективе — на несколько лет", —рассуждает эксперт.Высокие издержкиТранспортные издержки Европы на поставки СПГ откуда бы то ни было — из США, Катара, Саудовской Аравии или ОАЭ — тоже никуда не денутся. Избежать их невозможно.Плюс необходимость расширения и модернизации терминалов в европейских портах для приема большего объема сжиженного газа"Стандарты в США и в ЕС различаются, средний объем инвестиций для этого — 3-5 миллиардов долларов. Заплатит за это, очевидно, Европа. Американцы если и поучаствуют, то лишь предоставив строителей", —отмечает экономист Михаил Хачатурян.К тому же мощности самих американских терминалов по сжижению газа и отгрузке ограниченны. Нужно расширять инфраструктуру на Восточном побережье. Цена вопроса — 4-6 миллиардов долларов.Прогнули под себяОдносторонние выгоды торговой сделки для США очевидны: так Вашингтон мстит Европе за долгие годы "нечестной" эксплуатации глобальной системы, которую американцы создали в 1980-х.Европа ухитрялась в течение всех лет глобализма получать больше выгод от внешней торговли с США за счет ввозных пошлин, внутренних налогов и нетарифных ограничений, уточняет Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России."Именно такую историческую "компенсацию" реализовал Трамп в ходе сделки с ЕС, закрепившей высокие цены на СПГ и другие способы откачки ресурсов из Европы. Возможно, Трамп пойдет на смягчение условий по СПГ, но только в обмен на другие уступки. Например, если Брюссель скорректирует политику по обеспечению цифрового суверенитета, отменит ограничения и штрафы для американских IT-компаний, действующие на европейских рынках", — поясняет экономист.Сомнительные решенияК 2027-му Евросоюз намерен полностью отказаться от российских энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа.Как подчеркивают эксперты отрасли, странам ЕС важно диверсифицировать поставщиков. Но все идет к тому, что американская доля в европейском импорте СПГ достигнет 70%."Если также заместят 16 миллиардов кубометров, поступающие по трубопроводу "Турецкий поток", получится больше 80%. Полная зависимость от заокеанского союзника. А это серьезные риски — например, внезапное сокращение экспорта с побережья Мексиканского залива из-за ураганов или аномальной жары", —говорит Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.То есть никакой диверсификации не предвидится.И низких цен никто не обещает. Запретив российские энергоносители, Европа, конечно, получит скидку, но максимум 1,5-2%, уверены эксперты. Европейская промышленность, постепенно разрушающаяся из-за дорогого газа, спасибо за такое не скажет.
"На 90% дороже": в Европе впали в истерику из-за американского СПГ

Экономист Гриф: Европе никогда не угнаться за дешевым американским газом

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ, Елена Савельева. ЕС — крупнейший покупатель американского СПГ —вдобавок взял на себя обязательство приобрести энергоносители из США на 750 миллиардов долларов. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги озвучил шокирующие цифры: американский газ стоит в Старом Свете на 60-90% дороже, чем за океаном. И нужно срочно использовать торговую сделку, чтобы сбить цены. Идея хорошая, но вряд ли осуществимая. Почему — в материале "Прайм".

Пообещали много

Бывший директор ЕЦБ и экс-премьер Италии приурочил свое выступление в Брюсселе к годовщине публикации доклада "Будущее конкурентоспособности ЕС", в котором предупреждал: высокая зависимость от импорта СПГ и заоблачные цены разрушают европейскую промышленность.
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году
23 сентября, 14:26
В конце июля Брюссель и Вашингтон заключили торговую сделку, по которой ЕС обязался закупить у союзника энергоносителей (сжиженный природный газ, нефть, атомное топливо) на 750 миллиардов долларов до 2028-го.

Пора просыпаться

Соглашение в Европе назвали провальным и демонстрирующим растущую зависимость от США. А планы по закупкам нереалистичными: внутренний рынок не переварит столько, нет инфраструктуры, да и денег не хватит.
Однако, по мнению Драги, выбирать теперь не приходится: какими бы ни были условия сделки, ее следует рассматривать как возможность реорганизовать систему поставок газа.
В частности, коллективные закупки ЕС, впервые предложенные Еврокомиссией в 2022-м, "могли бы сократить ценовой разрыв, усилить переговорную позицию, снизить маржу посредников и защитить от волатильности спотовых рынков".

Слабые аргументы

Аналитики, впрочем, в этом сильно сомневаются.
Хотя бы потому, что США — самостоятельный производитель и крупнейший в мире экспортер газа, а Европа была и остается энергозависимой, то есть находится в заведомо уязвимом положении.
С другой стороны, как отмечает Александр Гриф —заместитель генерального директора Делового центра экономического развития СНГ и председатель Комитета по цифровому и технологическому суверенитету СНГ, ЕС располагает рычагами воздействия на цены. В частности, может консолидировать спрос и вести коллективные переговоры с поставщиками.
"Однако сравняться с американским уровнем не получится: газ в США изначально гораздо дешевле благодаря обилию сланцевого. После потери российских поставок Европе приходится покупать топливо на глобальном рынке, а это порой в пять раз дороже", — поясняет эксперт.

Дефицитный рынок

К тому же рынок СПГ по-прежнему дефицитный. Основные потребители —Китай, Юго-Восточная Азия и развитые страны Европы. То есть конкуренция обострится.
Так что переговорные позиции производителя заведомо сильнее, указывает Михаил Шульгин, главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь".
"Обычно в момент пополнения запасов перед пиковыми периодами потребления газа Европа конкурирует с Азией за СПГ. И это определяет цены. Кроме того, ЕС как собственный потребительский и весьма рентабельный рынок США отдавать не собираются. Кажется, есть некие негласные договоренности производителей, они и определят политику в среднесрочной перспективе — на несколько лет", —рассуждает эксперт.

Высокие издержки

Транспортные издержки Европы на поставки СПГ откуда бы то ни было — из США, Катара, Саудовской Аравии или ОАЭ — тоже никуда не денутся. Избежать их невозможно.
Плюс необходимость расширения и модернизации терминалов в европейских портах для приема большего объема сжиженного газа
Флаг США
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу
Вчера, 18:34
"Стандарты в США и в ЕС различаются, средний объем инвестиций для этого — 3-5 миллиардов долларов. Заплатит за это, очевидно, Европа. Американцы если и поучаствуют, то лишь предоставив строителей", —отмечает экономист Михаил Хачатурян.
К тому же мощности самих американских терминалов по сжижению газа и отгрузке ограниченны. Нужно расширять инфраструктуру на Восточном побережье. Цена вопроса — 4-6 миллиардов долларов.

Прогнули под себя

Односторонние выгоды торговой сделки для США очевидны: так Вашингтон мстит Европе за долгие годы "нечестной" эксплуатации глобальной системы, которую американцы создали в 1980-х.
Европа ухитрялась в течение всех лет глобализма получать больше выгод от внешней торговли с США за счет ввозных пошлин, внутренних налогов и нетарифных ограничений, уточняет Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России.
"Именно такую историческую "компенсацию" реализовал Трамп в ходе сделки с ЕС, закрепившей высокие цены на СПГ и другие способы откачки ресурсов из Европы. Возможно, Трамп пойдет на смягчение условий по СПГ, но только в обмен на другие уступки. Например, если Брюссель скорректирует политику по обеспечению цифрового суверенитета, отменит ограничения и штрафы для американских IT-компаний, действующие на европейских рынках", — поясняет экономист.

Сомнительные решения

К 2027-му Евросоюз намерен полностью отказаться от российских энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа.
Как подчеркивают эксперты отрасли, странам ЕС важно диверсифицировать поставщиков. Но все идет к тому, что американская доля в европейском импорте СПГ достигнет 70%.
"Если также заместят 16 миллиардов кубометров, поступающие по трубопроводу "Турецкий поток", получится больше 80%. Полная зависимость от заокеанского союзника. А это серьезные риски — например, внезапное сокращение экспорта с побережья Мексиканского залива из-за ураганов или аномальной жары", —говорит Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.
То есть никакой диверсификации не предвидится.
И низких цен никто не обещает. Запретив российские энергоносители, Европа, конечно, получит скидку, но максимум 1,5-2%, уверены эксперты. Европейская промышленность, постепенно разрушающаяся из-за дорогого газа, спасибо за такое не скажет.
 
СтатьяГазМировая экономикаЕВРОПАСШАБрюссельСНГГазопровод "Турецкий поток"
 
 
