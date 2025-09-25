https://1prime.ru/20250925/gaz-862763750.html

В Армении возобновились поставки российского газа после приостановки

В Армении возобновились поставки российского газа после приостановки - 25.09.2025, ПРАЙМ

В Армении возобновились поставки российского газа после приостановки

Поставки российского газа в Армению возобновлены раньше запланированного срока после временной приостановки 16 сентября, вызванной ремонтными работами на... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T13:10+0300

2025-09-25T13:10+0300

2025-09-25T13:10+0300

энергетика

россия

газ

армения

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg

ЕРЕВАН, 25 сен – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению возобновлены раньше запланированного срока после временной приостановки 16 сентября, вызванной ремонтными работами на магистральном газопроводе, сообщает в четверг пресс-служба компании "Газпром Армения". "Плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Ставропольского края завершены раньше запланированного срока, и 25 сентября с 13.00 (12.00 мск) возобновились поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении. Ранее в компании заявляли, что ремонтные работы продлятся с 16 по 26 сентября. За период приостановки поставок бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".

https://1prime.ru/20250925/vengriya-862758706.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, армения, газпром