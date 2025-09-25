https://1prime.ru/20250925/gaz-862763750.html
В Армении возобновились поставки российского газа после приостановки
В Армении возобновились поставки российского газа после приостановки
2025-09-25T13:10+0300
энергетика
россия
газ
армения
газпром
ЕРЕВАН, 25 сен – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению возобновлены раньше запланированного срока после временной приостановки 16 сентября, вызванной ремонтными работами на магистральном газопроводе, сообщает в четверг пресс-служба компании "Газпром Армения". "Плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Ставропольского края завершены раньше запланированного срока, и 25 сентября с 13.00 (12.00 мск) возобновились поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении. Ранее в компании заявляли, что ремонтные работы продлятся с 16 по 26 сентября. За период приостановки поставок бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
армения
