https://1prime.ru/20250925/gosdolg-862764806.html

Госдолг Франции превысил рекордные 3,4 триллиона евро

Госдолг Франции превысил рекордные 3,4 триллиона евро - 25.09.2025, ПРАЙМ

Госдолг Франции превысил рекордные 3,4 триллиона евро

Госдолг Франции во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП, говорится в отчете Национального института... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T13:40+0300

2025-09-25T13:40+0300

2025-09-25T13:40+0300

экономика

франция

франсуа байру

ес

мвд

госдолг

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Госдолг Франции во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП, говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), опубликованном в среду. "К концу второго квартала 2025 года государственный долг по нормам Евросоюза составил 3 416,3 миллиарда евро, что означает увеличение на 70,9 миллиарда евро после 40,2 миллиарда евро в предыдущем квартале. В процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) он составил 115,6% после 113,9% в первом квартале 2025 года”, - говорится в отчете. Рост госдолга Франции во втором квартале 2025 года на 70,9 миллиарда евро объясняется целым рядом факторов. Основной вклад внесло центральное правительство, увеличив долг через выпуск облигаций и привлечение депозитов, а также сектор социального обеспечения, где ключевую роль сыграла национальная касса по сбору соцвзносов (Urssaf). Госдолг Франции является третьим по величине в ЕС после Греции и Италии. Как напоминает Insee, в конце 1995 года его сумма составляла лишь 57,8% ВВП. В начале августа бывший премьер Франции Франсуа Байру заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет страны был представлен более полувека назад, в 1974 году. Позднее исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти. -0-

https://1prime.ru/20250925/sarkozi-862759505.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, франсуа байру, ес, мвд, госдолг