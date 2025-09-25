https://1prime.ru/20250925/gosdolg-862764806.html
Госдолг Франции превысил рекордные 3,4 триллиона евро
Госдолг Франции превысил рекордные 3,4 триллиона евро - 25.09.2025, ПРАЙМ
Госдолг Франции превысил рекордные 3,4 триллиона евро
Госдолг Франции во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП, говорится в отчете Национального института... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:40+0300
2025-09-25T13:40+0300
2025-09-25T13:40+0300
экономика
франция
франсуа байру
ес
мвд
госдолг
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Госдолг Франции во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП, говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), опубликованном в среду. "К концу второго квартала 2025 года государственный долг по нормам Евросоюза составил 3 416,3 миллиарда евро, что означает увеличение на 70,9 миллиарда евро после 40,2 миллиарда евро в предыдущем квартале. В процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) он составил 115,6% после 113,9% в первом квартале 2025 года”, - говорится в отчете. Рост госдолга Франции во втором квартале 2025 года на 70,9 миллиарда евро объясняется целым рядом факторов. Основной вклад внесло центральное правительство, увеличив долг через выпуск облигаций и привлечение депозитов, а также сектор социального обеспечения, где ключевую роль сыграла национальная касса по сбору соцвзносов (Urssaf). Госдолг Франции является третьим по величине в ЕС после Греции и Италии. Как напоминает Insee, в конце 1995 года его сумма составляла лишь 57,8% ВВП. В начале августа бывший премьер Франции Франсуа Байру заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет страны был представлен более полувека назад, в 1974 году. Позднее исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти. -0-
https://1prime.ru/20250925/sarkozi-862759505.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, франсуа байру, ес, мвд, госдолг
Экономика, ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру, ЕС, МВД, госдолг
Госдолг Франции превысил рекордные 3,4 триллиона евро
Госдолг Франции превысил рекордные 3,4 трлн евро, составив 115,6% ВВП
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Госдолг Франции во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП, говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), опубликованном в среду.
"К концу второго квартала 2025 года государственный долг по нормам Евросоюза составил 3 416,3 миллиарда евро, что означает увеличение на 70,9 миллиарда евро после 40,2 миллиарда евро в предыдущем квартале. В процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) он составил 115,6% после 113,9% в первом квартале 2025 года”, - говорится в отчете.
Рост госдолга Франции во втором квартале 2025 года на 70,9 миллиарда евро объясняется целым рядом факторов. Основной вклад внесло центральное правительство, увеличив долг через выпуск облигаций и привлечение депозитов, а также сектор социального обеспечения, где ключевую роль сыграла национальная касса по сбору соцвзносов (Urssaf).
Госдолг Франции является третьим по величине в ЕС после Греции и Италии. Как напоминает Insee, в конце 1995 года его сумма составляла лишь 57,8% ВВП.
В начале августа бывший премьер Франции Франсуа Байру заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет страны был представлен более полувека назад, в 1974 году. Позднее исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти. -0-
Суд признал экс-президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре