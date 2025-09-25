Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли проект о внесении данных о группе крови в паспорт - 25.09.2025
В ГД внесли проект о внесении данных о группе крови в паспорт
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России, документ доступен в думской электронной базе. "Дополнить статью 9 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" пунктом 5.1 следующего содержания: "Паспорт содержит информацию о группе крови и резус-факторе гражданина Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Также предлагается вносить данную информацию в записи акта о рождении. Проектом предусматривается, что в случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени, отчестве, группе крови и резус-факторе в запись акта о рождении не вносятся. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время многие граждане России обеспокоены объективной невозможностью получить надлежащую и своевременную медицинскую помощь в случае тех или иных чрезвычайных происшествий из-за того, что данные об их группе крови и резус-факторе находятся исключительно в медицинских документах, которые в указанных обстоятельствах могут быть недоступны в требуемые сроки. Более того, по мнению автора инициативы, граждане России, как правило, и сами не знают своей группы крови и резус-фактора. Автор уточнил, что в случае возникновения необходимости экстренного переливания крови это может сыграть крайне негативную роль, вплоть до фатальной. Законопроект направлен на предотвращение указанных рисков и беспокойства путем внесения соответствующих данных в личные документы гражданина.
россия, госдума, общество
РОССИЯ, Госдума, Общество
10:56 25.09.2025
 
В ГД внесли проект о внесении данных о группе крови в паспорт

В ГД внесли проект о внесении данных о группе крови и резус-факторе в паспорт

Исследование крови
 Исследование крови
" Исследование крови. Архивное фото
© Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России, документ доступен в думской электронной базе.
"Дополнить статью 9 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" пунктом 5.1 следующего содержания: "Паспорт содержит информацию о группе крови и резус-факторе гражданина Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Также предлагается вносить данную информацию в записи акта о рождении. Проектом предусматривается, что в случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени, отчестве, группе крови и резус-факторе в запись акта о рождении не вносятся.
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время многие граждане России обеспокоены объективной невозможностью получить надлежащую и своевременную медицинскую помощь в случае тех или иных чрезвычайных происшествий из-за того, что данные об их группе крови и резус-факторе находятся исключительно в медицинских документах, которые в указанных обстоятельствах могут быть недоступны в требуемые сроки.
Более того, по мнению автора инициативы, граждане России, как правило, и сами не знают своей группы крови и резус-фактора. Автор уточнил, что в случае возникновения необходимости экстренного переливания крови это может сыграть крайне негативную роль, вплоть до фатальной.
Законопроект направлен на предотвращение указанных рисков и беспокойства путем внесения соответствующих данных в личные документы гражданина.
Карты Мир за рубежом
ГД приняла проект о доступе Росфинмониторинга к данным системы "Мир" и СБП
Вчера, 14:04
 
