ГД одобрила проект о бесплатном профобучении не сдавших ГИА школьников

25.09.2025

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о...

россия

госдума

общество

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. В настоящее время начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в России осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное - оно бесплатное. Законопроектом предлагается использовать этот механизм для тех, кто не прошёл ГИА после 9 класса. Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы, а перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов. По окончании программы ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться. Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно проекту, утвердят, какие школьные предметы должны быть сданы учащимися, прошедшими профобучение. Предусматривается и то, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку - например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Главная цель законопроекта - сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Проект направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодёжи и улучшение демографической ситуации.

россия, госдума, общество