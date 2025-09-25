ГД в I чтении допустила ЦБ к единому регистру сведений о населении

https://1prime.ru/20250925/gosduma-862768510.html

экономика

россия

банк россии

финансы

госдума

фнс россии

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Документ разработан правительством РФ в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем. Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей. ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека. Информация в титульных частях кредитных историй включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего личность документа; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком). В случае принятия законопроекта ЦБ сможет проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации физлица в ЦККИ. Для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия. "Предложенные законодательные изменения направлены на укрепление институциональной базы для верификации кредитных историй, что является важным шагом в развитии системы финансового регулирования и контроля в Российской Федерации", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. При этом взаимодействие ЦБ с Федеральной налоговой службой через систему межведомственного электронного взаимодействия "обеспечит оперативный обмен данными о физических лицах, включая руководителей, акционеров и других участников финансового рынка", отметил он.

россия, банк россии, финансы, госдума, фнс россии