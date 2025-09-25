https://1prime.ru/20250925/gosduma-862768510.html
ГД в I чтении допустила ЦБ к единому регистру сведений о населении
ГД в I чтении допустила ЦБ к единому регистру сведений о населении - 25.09.2025, ПРАЙМ
ГД в I чтении допустила ЦБ к единому регистру сведений о населении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра,... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T15:21+0300
2025-09-25T15:21+0300
2025-09-25T15:21+0300
экономика
россия
банк россии
финансы
госдума
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Документ разработан правительством РФ в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем. Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей. ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека. Информация в титульных частях кредитных историй включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего личность документа; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком). В случае принятия законопроекта ЦБ сможет проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации физлица в ЦККИ. Для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия. "Предложенные законодательные изменения направлены на укрепление институциональной базы для верификации кредитных историй, что является важным шагом в развитии системы финансового регулирования и контроля в Российской Федерации", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. При этом взаимодействие ЦБ с Федеральной налоговой службой через систему межведомственного электронного взаимодействия "обеспечит оперативный обмен данными о физических лицах, включая руководителей, акционеров и других участников финансового рынка", отметил он.
https://1prime.ru/20250925/inoagenty-862764044.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, финансы, госдума, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, Банк России, Финансы, Госдума, ФНС России
ГД в I чтении допустила ЦБ к единому регистру сведений о населении
ГД приняла проект о допуске ЦБ к единому федеральному регистру сведений о населении
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Документ разработан правительством РФ в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем.
Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей.
ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека.
Информация в титульных частях кредитных историй включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего личность документа; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком).
В случае принятия законопроекта ЦБ сможет проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации физлица в ЦККИ. Для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
"Предложенные законодательные изменения направлены на укрепление институциональной базы для верификации кредитных историй, что является важным шагом в развитии системы финансового регулирования и контроля в Российской Федерации", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
При этом взаимодействие ЦБ с Федеральной налоговой службой через систему межведомственного электронного взаимодействия "обеспечит оперативный обмен данными о физических лицах, включая руководителей, акционеров и других участников финансового рынка", отметил он.
ГД приняла законопроект об усилении ответственности иноагентов