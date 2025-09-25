https://1prime.ru/20250925/gosduma-862785719.html

В Госдуму внесли проект о наказании за торговлю табаком без лицензии

В Госдуму внесли проект о наказании за торговлю табаком без лицензии - 25.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о наказании за торговлю табаком без лицензии

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за торговлю в крупных и особо крупных... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T21:41+0300

2025-09-25T21:41+0300

2025-09-25T21:41+0300

бизнес

россия

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за торговлю в крупных и особо крупных размерах табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства). "Законопроектом предусматривается внесение изменений в часть первую статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях криминализации совершаемой в крупном размере и особо крупном размере розничной продажи табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Согласно инициативе, совершение такого преступления будет наказываться штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

https://1prime.ru/20250924/pravitelstvo-862727205.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, госдума