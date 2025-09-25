https://1prime.ru/20250925/gres-862752531.html

На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2

На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2 - 25.09.2025, ПРАЙМ

На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2

Проектирование второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 ожидается в следующем году, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T08:16+0300

2025-09-25T08:16+0300

2025-09-25T08:16+0300

энергетика

газ

сахалин

русгидро

грэс

https://cdnn.1prime.ru/img/76374/51/763745171_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_491ab1fafa9967d6fdd69c7f10832077.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Проектирование второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 ожидается в следующем году, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина". "Планируется возведение второй очереди ГРЭС-2. В настоящее время идет разработка проектной документации. В следующем году она будет уже завершена", - сказал Лимаренко. Он добавил, что в качестве сырья для электростанции будет использоваться уголь. Строительство второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 предусмотрено соглашением "Русгидро" и региона, подписанным на Восточном экономическом форуме в 2024 году.

https://1prime.ru/20250908/gres-861975646.html

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сахалин, русгидро, грэс