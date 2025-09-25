https://1prime.ru/20250925/gres-862752531.html
На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2
2025-09-25T08:16+0300
2025-09-25T08:16+0300
2025-09-25T08:16+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Проектирование второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 ожидается в следующем году, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина". "Планируется возведение второй очереди ГРЭС-2. В настоящее время идет разработка проектной документации. В следующем году она будет уже завершена", - сказал Лимаренко. Он добавил, что в качестве сырья для электростанции будет использоваться уголь. Строительство второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 предусмотрено соглашением "Русгидро" и региона, подписанным на Восточном экономическом форуме в 2024 году.
