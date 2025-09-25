Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2
На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Проектирование второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 ожидается в следующем году, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина". "Планируется возведение второй очереди ГРЭС-2. В настоящее время идет разработка проектной документации. В следующем году она будет уже завершена", - сказал Лимаренко. Он добавил, что в качестве сырья для электростанции будет использоваться уголь. Строительство второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 предусмотрено соглашением "Русгидро" и региона, подписанным на Восточном экономическом форуме в 2024 году.
Энергетика, Газ, Сахалин, Русгидро, ГРЭС
08:16 25.09.2025
 
На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2

© РИА Новости . Павел Лисицын
*ГРЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Проектирование второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 ожидается в следующем году, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина".
"Планируется возведение второй очереди ГРЭС-2. В настоящее время идет разработка проектной документации. В следующем году она будет уже завершена", - сказал Лимаренко.
Он добавил, что в качестве сырья для электростанции будет использоваться уголь.
Строительство второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 предусмотрено соглашением "Русгидро" и региона, подписанным на Восточном экономическом форуме в 2024 году.
Правительство утвердило новые сроки строительства Каширской ГРЭС
8 сентября, 18:58
 
