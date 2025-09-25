https://1prime.ru/20250925/grigorenko-862754041.html
Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий
Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий - 25.09.2025, ПРАЙМ
Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий
Россия обладает развитым и конкурентоспособным сектором цифровых технологий: в стране есть свои соцсети, поисковые системы, антивирусы и маркетплейсы, которые... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T09:20+0300
2025-09-25T09:20+0300
2025-09-25T09:20+0300
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Россия обладает развитым и конкурентоспособным сектором цифровых технологий: в стране есть свои соцсети, поисковые системы, антивирусы и маркетплейсы, которые ежедневно используют миллионы людей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "У нас есть свои поисковые системы, социальные сети, антивирусы и цифровые платформы. Почти 70% российских пользователей интернета выбирают для поиска информации "Яндекс", а наши маркетплейсы и сервисы ежедневно используются миллионами людей", – сказал вице-премьер. "Мы рады поделиться накопленным опытом в сфере IT с китайскими коллегами и обсудить дальнейшее взаимодействие. … Это важно не только для государственных органов, но и для бизнеса", – добавил он. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий
