Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий - 25.09.2025, ПРАЙМ
Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий
Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий - 25.09.2025, ПРАЙМ
Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий
Россия обладает развитым и конкурентоспособным сектором цифровых технологий: в стране есть свои соцсети, поисковые системы, антивирусы и маркетплейсы, которые... | 25.09.2025, ПРАЙМ
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Россия обладает развитым и конкурентоспособным сектором цифровых технологий: в стране есть свои соцсети, поисковые системы, антивирусы и маркетплейсы, которые ежедневно используют миллионы людей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "У нас есть свои поисковые системы, социальные сети, антивирусы и цифровые платформы. Почти 70% российских пользователей интернета выбирают для поиска информации "Яндекс", а наши маркетплейсы и сервисы ежедневно используются миллионами людей", – сказал вице-премьер. "Мы рады поделиться накопленным опытом в сфере IT с китайскими коллегами и обсудить дальнейшее взаимодействие. … Это важно не только для государственных органов, но и для бизнеса", – добавил он. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
2025
09:20 25.09.2025
 
Григоренко оценил российский сектор цифровых технологий

Григоренко: РФ обладает конкурентоспособным сектором цифровых технологий

© РИА Новости . Илья Питалев
Вице-премьер Д. Григоренко
Вице-премьер Д. Григоренко. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Россия обладает развитым и конкурентоспособным сектором цифровых технологий: в стране есть свои соцсети, поисковые системы, антивирусы и маркетплейсы, которые ежедневно используют миллионы людей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли.
"У нас есть свои поисковые системы, социальные сети, антивирусы и цифровые платформы. Почти 70% российских пользователей интернета выбирают для поиска информации "Яндекс", а наши маркетплейсы и сервисы ежедневно используются миллионами людей", – сказал вице-премьер.
"Мы рады поделиться накопленным опытом в сфере IT с китайскими коллегами и обсудить дальнейшее взаимодействие. … Это важно не только для государственных органов, но и для бизнеса", – добавил он.
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
13 сентября, 10:16
13 сентября, 10:16
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий Григоренко
 
 
