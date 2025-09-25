https://1prime.ru/20250925/grossi-862764353.html
Гросси оценил исторический вклад России в развитие атомной энергетики
Гросси оценил исторический вклад России в развитие атомной энергетики - 25.09.2025, ПРАЙМ
Гросси оценил исторический вклад России в развитие атомной энергетики
Россия исторически внесла очень большой вклад в развитие атомной энергетики как отрасли, в связи с чем логично проведение в ее столице форума "Мировая атомная... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:20+0300
2025-09-25T13:20+0300
2025-09-25T13:20+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия исторически внесла очень большой вклад в развитие атомной энергетики как отрасли, в связи с чем логично проведение в ее столице форума "Мировая атомная неделя", считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Большая радость и честь быть с вами на этом важном событии, "Мировой атомной неделе"... Провести его в Москве очень логично, поскольку эта страна исторически находилась в авангарде развития атомной энергетики", - сказал он на церемонии открытия форума. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
Гросси оценил исторический вклад России в развитие атомной энергетики
Гросси: РФ исторически внесла очень большой вклад в развитие атомной энергетики
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия исторически внесла очень большой вклад в развитие атомной энергетики как отрасли, в связи с чем логично проведение в ее столице форума "Мировая атомная неделя", считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Большая радость и честь быть с вами на этом важном событии, "Мировой атомной неделе"... Провести его в Москве очень логично, поскольку эта страна исторически находилась в авангарде развития атомной энергетики", - сказал он на церемонии открытия форума.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
Кириенко отметил открытость России к сотрудничеству в мирном атоме