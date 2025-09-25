https://1prime.ru/20250925/grossi-862765448.html

Гросси рассказал, что намерен обсудить с Путиным

Гросси рассказал, что намерен обсудить с Путиным - 25.09.2025, ПРАЙМ

Гросси рассказал, что намерен обсудить с Путиным

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T14:03+0300

2025-09-25T14:03+0300

2025-09-25T14:03+0300

энергетика

владимир путин

рафаэль гросси

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851154251_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_c1729052d26c152df942032e2bd3306c.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути избежания ядерных инцидентов. "Мы будем говорить обо всем. Я думаю, что роль, которую играет Россия в атомной энергетике, очень важна. Конечно, это и возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также на Украине, чтобы продолжить поиск путей избежания ядерного инцидента, избежать этой серьезной проблемы" - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://1prime.ru/20250925/grossi-862764353.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, рафаэль гросси, мировая экономика