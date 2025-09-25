https://1prime.ru/20250925/grossi-862765448.html
Гросси рассказал, что намерен обсудить с Путиным
2025-09-25T14:03+0300
2025-09-25T14:03+0300
2025-09-25T14:03+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути избежания ядерных инцидентов. "Мы будем говорить обо всем. Я думаю, что роль, которую играет Россия в атомной энергетике, очень важна. Конечно, это и возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также на Украине, чтобы продолжить поиск путей избежания ядерного инцидента, избежать этой серьезной проблемы" - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы будем говорить обо всем. Я думаю, что роль, которую играет Россия в атомной энергетике, очень важна. Конечно, это и возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также на Украине, чтобы продолжить поиск путей избежания ядерного инцидента, избежать этой серьезной проблемы" - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
