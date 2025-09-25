Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году. "Да, собираюсь", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели", отвечая на соответствующий вопрос.
14:19 25.09.2025
 
Гросси подтвердил, что планирует участвовать в гонке за пост генсека ООН

Гендиректор МАГАТЭ Гросси подтвердил планы по участию в гонке за пост генсека ООН

© РИА Новости . Илья Питалев
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году.
"Да, собираюсь", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели", отвечая на соответствующий вопрос.
