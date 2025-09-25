https://1prime.ru/20250925/grossi-862766668.html
Гросси подтвердил, что планирует участвовать в гонке за пост генсека ООН
Гросси подтвердил, что планирует участвовать в гонке за пост генсека ООН
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году. "Да, собираюсь", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели", отвечая на соответствующий вопрос.
